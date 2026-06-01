Té de hibisco y cola de caballo: por qué se recomienda y para qué sirve

La salud de las personas debe de ser cuidada a lo largo de toda la vida. El cuerpo humano es fuerte, pero esta fortaleza debe ser mantenida con el paso de los años, motivo por el cual los especialistas de la salud comparten diferentes recomendaciones para conseguirlo.

La alimentación balanceada y la actividad física se destacan entre los hábitos saludables más recomendados, pero también aparecen algunos trucos que tienen su origen en la denominada medicina alternativa. Las infusiones de ingredientes naturales se encuentran entre estas y hoy toma importancia una que ayuda con la presión arterial.

¿Por qué controlar la presión arterial?

La presión arterial, conocida también como hipertensión, se presenta cuando la sangre fluye a través de las arterias a presiones más altas de lo normal, sintetiza el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (Estados Unidos).

Si tienes la presión arterial alta, el corazón debe trabajar más para bombear sangre, añade el Instituto Mayo Clinic. Sus expertos advierten que la presión arterial alta no tratada aumenta el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud graves. Por ello, precisan que es importante controlar la presión arterial al menos cada dos años a partir de los 18.

¿Hibisco y cola de caballo?

Los especialistas destacan que hábitos de estilo de vida saludables, como no fumar, hacer ejercicio y comer bien, pueden ayudar a prevenir y tratar la presión arterial alta. De todos modos, Mayo Clinic precisa que algunas personas necesitan medicamentos para tratar la presión arterial alta.

Además de todo lo señalado desde el mundo de la medicina, y como se mencionó anteriormente, existen alternativas naturales y que forman parte de las tradiciones de muchas culturas. En esta oportunidad, el mejor ejemplo es el té de hibisco y cola de caballo que se ha convertido en una de las infusiones naturales más estudiadas para el control de la hipertensión.

La Inteligencia Artificial (Gemini) señala que ambos ingredientes actúan de forma sinérgica, potenciando sus propiedades individuales para ofrecer un alivio efectivo al sistema cardiovascular. Además, comparte las 3 razones principales respaldadas por la ciencia por las cuales esta combinación ayuda a reducir la presión arterial:

Funciona como un diurético natural: Tanto el hibisco como la cola de caballo son potentes diuréticos. Ayudan al cuerpo a eliminar el exceso de agua y sodio a través de la orina.



El mecanismo: Al reducir el volumen total de líquido que circula por el torrente sanguíneo, disminuye directamente la presión que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias.

La ventaja: A diferencia de algunos fármacos diuréticos convencionales que pueden provocar una pérdida peligrosa de potasio, estudios sugieren que el hibisco ayuda a eliminar el exceso de líquidos cuidando los niveles de este mineral esencial para el corazón.

Inhibición natural de la enzima ECA: El hibisco contiene compuestos antioxidantes llamados antocianinas, que bloquean de forma natural la Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA).



El mecanismo: La ECA es la responsable de estrechar los vasos sanguíneos. Al inhibirla, las arterias y venas se relajan y se dilatan (vasodilatación), permitiendo que la sangre fluya con mucha mayor facilidad y menor resistencia. Este principio activo es el mismo enfoque que utilizan varios medicamentos recetados para la presión alta.

Protección de las paredes arteriales: La cola de caballo es extraordinariamente rica en silicio orgánico, un mineral clave para la flexibilidad de los tejidos, mientras que el hibisco aporta una enorme carga de polifenoles.

