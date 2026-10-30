Rose-Marie Swift, maquilladora profesional: “Cuanto más madura es la piel, así debería ser la base de maquillaje”

Con el paso de los años, la piel experimenta cambios en su textura, hidratación y elasticidad, por lo que algunas técnicas de maquillaje que antes funcionaban pueden dejar de ofrecer el mismo resultado. Para conseguir un acabado favorecedor, no siempre es necesario utilizar más productos o recurrir a bases de alta cobertura; en ocasiones, elegir fórmulas ligeras y cuidar la preparación del rostro puede hacer una gran diferencia. Esta es una de las principales recomendaciones de Rose-Marie Swift, reconocida maquilladora profesional y fundadora de RMS Beauty, quien defiende una filosofía de belleza basada en la naturalidad. Su propuesta para las pieles maduras se resume en una regla: menos producto, mayor hidratación y texturas que permitan conservar la luminosidad del rostro.

4 consejos de maquillaje para piel madura inspirados en Rose-Marie Swift

La clave está en adaptar los productos a las necesidades actuales de la piel, en lugar de intentar ocultar cada línea de expresión o cubrir por completo su textura. Una base bien elegida puede ayudar a unificar el tono sin crear una apariencia pesada. Estas son algunas de las recomendaciones que destacan dentro de su filosofía de maquillaje.



Elige bases ligeras en lugar de fórmulas demasiado densas. Uno de los errores más comunes al maquillar pieles maduras es utilizar bases demasiado espesas con la intención de conseguir una cobertura completa. Sin embargo, las fórmulas pesadas pueden acumularse en las líneas de expresión, los poros y las zonas con mayor textura, haciendo que el maquillaje se vea menos natural. De acuerdo con un artículo de The Style That Binds Us, Rose-Marie Swift apuesta por productos de consistencia ligera que permitan conservar la apariencia real de la piel. Las bases fluidas y las cremas hidratantes con color son alternativas que ayudan a unificar el tono sin crear una capa excesiva de producto.

Rose-Marie Swift, maquilladora profesional: “Cuanto más madura es la piel, así debería ser la base de maquillaje”|Pinterest Apuesta por acabados luminosos e hidratantes. La hidratación también ocupa un lugar importante al elegir maquillaje. Con la edad, la piel puede presentar mayor resequedad y perder parte de su luminosidad natural, por lo que conviene buscar fórmulas que aporten comodidad y un aspecto saludable. Los productos con ingredientes nutritivos, aceites o componentes hidratantes pueden ayudar a conseguir un acabado jugoso o satinado. Por el contrario, las bases excesivamente mates pueden acentuar la apariencia de resequedad y hacer que el rostro luzca apagado. La intención no es conseguir un brillo exagerado, sino mantener una apariencia fresca que acompañe la textura natural de la piel.

Rose-Marie Swift, maquilladora profesional: “Cuanto más madura es la piel, así debería ser la base de maquillaje”|Pinterest Aplica la base únicamente donde necesitas unificar el tono. Otro consejo importante es evitar distribuir grandes cantidades de base por todo el rostro. En lugar de buscar una cobertura uniforme, la propuesta consiste en identificar las zonas que realmente necesitan corrección y trabajar el producto de manera localizada. Puedes aplicar una pequeña cantidad en las áreas donde exista enrojecimiento o diferencias de tono y difuminarla suavemente con una brocha o esponja. Para cubrir manchas u otras imperfecciones puntuales, un corrector de buena cobertura puede ser suficiente. De acuerdo con Vogue, esta técnica permite conservar zonas de piel natural a la vista y conseguir un resultado más ligero, sin sobrecargar el maquillaje.

Rose-Marie Swift, maquilladora profesional: “Cuanto más madura es la piel, así debería ser la base de maquillaje”|Pinterest Prepara la piel antes de aplicar cualquier producto. Una buena preparación puede cambiar por completo el resultado de la base. Antes de maquillarte, es importante utilizar productos que ayuden a mantener la hidratación y mejoren la sensación de suavidad del rostro. Puedes comenzar con una crema nutritiva adecuada para tu tipo de piel y, si lo necesitas, incorporar unas gotas de aceite facial. Deja que los productos se absorban antes de aplicar el maquillaje para evitar que las capas se deslicen o se acumulen.También es importante no olvidar la protección solar durante el día.

¿Por qué es mejor evitar el exceso de maquillaje en pieles maduras?

Rose-Marie Swift, maquilladora profesional: “Cuanto más madura es la piel, así debería ser la base de maquillaje”|Pinterest

El objetivo del maquillaje no tiene que ser ocultar por completo los signos de la edad, sino destacar los rasgos y conseguir un acabado con el que cada persona se sienta cómoda. Utilizar demasiada base, polvo o productos de alta cobertura puede hacer que las líneas de expresión sean más visibles y que el rostro pierda frescura. Por eso, la filosofía de Rose-Marie Swift apuesta por trabajar con la piel y no contra ella. Elegir texturas hidratantes, aplicar cantidades pequeñas y respetar la luminosidad natural son decisiones que pueden ayudar a conseguir un maquillaje elegante y favorecedor a cualquier edad.