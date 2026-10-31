El truco casero para que la base de maquillaje no se acumule en las arrugas

El truco casero para evitar que la base de maquillaje se acumule en las arrugas consiste en aplicar una crema hidratante antes del producto y dejarla actuar durante unos 5 minutos. Si la piel todavía está húmeda o resbaladiza al colocar la base, el producto puede desplazarse, perder uniformidad y concentrarse en los pliegues de expresión.

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Esperar a que la crema se absorba ayuda a preparar el rostro para que el maquillaje se distribuya mejor. Este paso cobra especial importancia después de los 50 años, cuando la piel puede presentar mayor sequedad y cambios en su textura.

Sin embargo, no se trata de aplicar una gran cantidad de crema, sino de elegir una fórmula adecuada y permitir que se integre. La hidratación puede mejorar el aspecto superficial de la piel, aunque no elimina las arrugas ni garantiza que la base no se marque durante todo el día.

¿Cómo preparar la piel para que la base no se acumule en las arrugas?

La preparación del rostro es fundamental para conseguir un acabado natural. Antes de aplicar la base, conviene seguir esta rutina sencilla:



Limpia el rostro: utiliza un limpiador suave que no deje la piel tirante. Aplica la crema hidratante: distribuye una cantidad moderada, con movimientos suaves y sin frotar. Espera cinco minutos: deja que la fórmula se absorba antes de continuar. Si la piel sigue muy resbaladiza, espera un poco más. Aplica la base en capas finas: utiliza una esponja o brocha para distribuir el producto con pequeños toques, en lugar de arrastrarlo sobre la piel.

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo editorial y sus contenidos educativos, suele destacar la importancia de preparar la piel y trabajar el maquillaje en capas ligeras para lograr un acabado natural. Este enfoque resulta útil cuando se busca evitar que el exceso de producto se concentre en las líneas de expresión.

¿Qué base de maquillaje conviene usar para evitar que se marquen las líneas?

Además de la hidratación, la elección de la base puede influir en el resultado. Las fórmulas muy densas o de acabado excesivamente mate pueden acentuar la textura si se aplican en grandes cantidades.

En cambio, una base ligera y flexible permite trabajar la cobertura de manera gradual. Para evitar que el maquillaje se acumule hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:



Elige una textura fluida: busca una fórmula que se adapte a las necesidades de tu piel.

busca una fórmula que se adapte a las necesidades de tu piel. No sobrecargues las zonas de expresión: aplica menos producto alrededor de los ojos, la boca y los pliegues nasolabiales.

aplica menos producto alrededor de los ojos, la boca y los pliegues nasolabiales. Retira el exceso: si la base se concentra en una arruga, presiona suavemente con una esponja limpia antes de sellar.

si la base se concentra en una arruga, presiona suavemente con una esponja limpia antes de sellar. Usa polvo con moderación: una cantidad pequeña puede ayudar a fijar el maquillaje, pero demasiado polvo puede remarcar la sequedad.

La clave está en combinar una piel bien hidratada, una base adecuada y una aplicación ligera. Dejar actuar la crema durante 5 minutos es un buen punto de partida. Pero el tiempo exacto puede variar según la fórmula y las necesidades de cada piel.