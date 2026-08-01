Conce el origen del nombre de bebé varón más popular en México

Elegir el nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes debido a que va a ser lo que lo acompañará en su vida y su rasgo de personalidad. Es por esto que si estás en la búsqueda te vamos a contar cuál es el nombre de bebé varón más popular en México.

Noticias Guerrero del 31 de julio 2026

Cabe destacar que el nombre más popular para niño es Santiago, su popularidad no solo corresponde a nuestro país, sino que también en el resto del mundo ya que lo podemos encontrar en la literatura o incluso un estadio famoso lleva su nombre.

¿Cuál es el origen del nombre Santiago?

El nombre Santiago es un clásico español cuyo significado es "Santiago de Santiago". Este se encuentra profundamente arraigado en las culturas hispanohablantes y ampliamente reconocido como el nombre de la capital de Chile, además de ser una opción popular en toda América Latina.

Cabe destacar que Santiago proviene del hebreo Ya’akov (Jacob), que en latín fue transcripto como Sanctus Iacobus y con el paso del tiempo se convirtió en “Sant Iago” que significa “Santo Jacobo” o “San Jacob”. Luego estas palabras se unieron para dar paso a como lo conocemos hoy que es Santiago.

Por otro lado, tenemos que mencionar que es muy popular debido a Santiago el Mayor, quien fue uno de los doce apóstoles de Jesús y una figura muy importante del cristianismo. Sus restos, según la historia, descansan en Santiago de Compostela un destino muy recurrido por los fieles católicos.

El nombre va cambiando de acuerdo con el idioma, en inglés se dice James, en francés Jacques y en italiano Giacomo. Los nombres compuestos para Santiago que mejor funcionan son José Santiago o Santiago Manuel.

Por último, tenemos que mencionar que Santiago se asocia mucho con la frase “el que cambia” o el “que sigue los pasos de Dios” de acuerdo a las interpretaciones derivadas de la biblia.