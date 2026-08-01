Luto en la música: muere querido rapero mexicano tras ser atacado en Guadalajara

Duro golpe para la industria de la música y el mundo del rap mexicano. Muere el querido rapero Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, mejor conocido como Soldis C4. De acuerdo con los primeros reportes, el artista de 30 años perdió la vida tras ser atacado en las calles de Guadalajara, Jalisco, mientras realizaba la grabación de un video musical.

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¿De qué murió el rapero mexicano Soldis C4? Esto se sabe sobre su ataque

Soldis C4 estaba a punto de grabar un video musical sobre avenida Ahuehuetes y la calle Miguel Orozco Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, Jalisco. Según relatan testigos presenciales, poco antes de empezar con las grabaciones, un hombre enmascarado se hizo presente en la locación y le disparó directamente, al menos, en cuatro ocasiones. El criminal escapó en una motocicleta.

En cuestión de minutos, un equipo de primera línea se desplegó en el lugar. No obstante, al llegar, el rapero ya no contaba con signos vitales. Rápidamente, las autoridades confirmaron la muerte del artista, aunque aún se desconocen los motivos del atroz crimen. Los hechos sucedieron la tarde del viernes, 31 de julio. Al momento, no se ha dado a conocer ninguna detención con relación a los hechos.

Tras confirmarse la noticia, diversas páginas de rap en México no dudaron en darle un último adiós al artista. “Descanse en paz, Soldis C4. Muchas fuerzas y nuestro más grande pésame a su familia, amigos, fans y seres cercanos”, se lee en una de las publicaciones.

¿Quién era el rapero Soldis C4?

Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, mejor conocido como Soldis C4, destacó como un querido rapero de la escena independiente en Guadalajara, Jalisco. Entre sus temas más conocidos se encuentran títulos como “Fuego” y “Turbio”. También se desempeñó como productor y mánager de distintos exponentes del rap local.

Descanse en paz, el rapero mexicano Soldis C4.