La imagen de una habitación desordenada suele asociarse con pereza, falta de disciplina o desinterés. No obstante, la psicología ha demostrado que esa relación no siempre existe. Por ello, traemos para ti qué dicen los expertos sobre estas personas. Mientras que esto significa que la gente se va de un lugar sin decir nada.

Diversas investigaciones señalan que el nivel de organización de un espacio se da por varios factores como la creatividad, las prioridades personales o incluso el momento de vida que atraviesa una persona. Los especialistas coinciden en que un cuarto desordenado no define un rasgo de personalidad ni mucho menos un trastorno psicológico. Mientras que esto significa si un niño dibuja con muchos colores al mismo tiempo.

Esto dice la psicología de las habitaciones desordenadas

De acuerdo con la revista Psychological Science, las personas que trabajaban en espacios desordenados generaban ideas más originales en pruebas de creatividad, mientras que quienes permanecían en ambientes organizados tendían a elegir opciones más convencionales y saludables.

Qué dice la psicología de las personas que siempre tienen su habitación desordenada|Pinterest

Otra de las interpretaciones o aspecto importante a tomar en cuenta de que una persona tenga desordenada su habitación se debe a que en la mayoría de las veces prioriza actividades laborales, académicas o familiares por encima de la organización doméstica. En estos casos, la acumulación de objetos refleja una decisión práctica relacionada con la administración del tiempo y no necesariamente un problema emocional.

En cambio, el psicólogo canadiense Jordan Peterson enfatizó que un dormitorio desordenado refleja la dificultad para gestionar las obligaciones y mantener una rutina. Ante ello, recomienda empezar con hacer la cama y recoger el cuarto cuando las personas pasan por un mal momento.

Cabe mencionar que algunas personas necesitan un ambiente completamente ordenado para concentrarse, mientras que otras desarrollan estrategias personales para localizar objetos aunque su habitación parezca caótica desde el exterior. La clave consiste en que ese entorno permita cumplir las actividades cotidianas sin afectar el bienestar.