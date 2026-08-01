Los tapetes pueden darle un aspecto diferente al comedor sin gastar miles de pesos en una remodelación. Estas piezas decorativas se deben elegir cuidadosamente, a fin de que los muebles, tanto la mesa, sillas y demás, parezcan uno solo. Por ello, con estas 5 opciones transformarás esta área de la casa. Mientras que este es el lugar ideal para poner la jarra de cerámica elegante.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, se deben tomar ciertos aspectos al momento de elegir los tapetes. Uno de ellos es la textura, como el tipo de material con el que está hecho, los diseños y los tonos, que incluso se recomienda que sean claros dentro del hogar, donde puedes poner una planta potus, pero para ello debes agregarle 3 amuletos para atraer energía de abundancia y protección: te decimos dónde ponerla.

Los 5 tapetes para comedor

1. Con geometrías: Los patrones lineales o abstractos crean un punto focal que aporta dinamismo al comedor. Estos diseños funcionan especialmente en interiores modernos porque generan contraste sin necesidad de modificar otros elementos decorativos.

5 tapetes que transformarán tu comedor sin gastar en una remodelación|IA

2. Claro con contorno oscuro: El borde funciona como una línea de orden y define el área destinada a comer. Es una opción elegante para zonas con muchos materiales, pues ofrece descanso sin volverse invisible.

3. Tapete lavable. Es una de las mejores opciones por su poco mantenimiento en áreas donde suelen derramarse alimentos o bebidas. La posibilidad de lavar la cubierta en una lavadora doméstica prolonga la vida útil del producto y reduce los costos de limpieza profesional.

4. Pelo corto con tonos claros. Los tapetes de pelo corto ayudan a mover las sillas con mayor facilidad y acumulan menos suciedad que los modelos largos. Colores como beige, gris claro o arena reflejan mejor la luz natural y contribuyen a crear una sensación visual de amplitud.

5. Fibras naturales: Esta opción aporta una apariencia cálida y combina con estilos rústicos o contemporáneos. Además, los tonos neutros facilitan la combinación con distintos colores de muebles y paredes.