Venus y Júpiter se unen en el cielo: esta es la hora exacta para ver el fenómeno desde México el 9 de junio

La hora exacta para observar la máxima aproximación aparente entre Venus y Júpiter desde México será alrededor de las 19:39 horas del 9 de junio, cuando ambos planetas se verán muy próximos en el horizonte occidental. Aunque el punto máximo ocurrirá esta noche, el fenómeno será visible hasta el 11 de junio, con una cercanía especialmente notable entre los días 9 y 10.

Este espectáculo astronómico no requiere telescopios ni equipos especializados. Gracias al intenso brillo de ambos planetas y la Luna en su fase menguante, bastará con buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste y esperar a que el Sol se haya ocultado para disfrutar de la conjunción.

¿Qué es la conjunción de Venus y Júpiter de junio 2026 y por qué es tan especial?

Una conjunción planetaria ocurre cuando dos planetas parecen acercarse mucho entre sí en el cielo vistos desde la Tierra. Aunque en realidad continúan separados por millones de kilómetros en el espacio, desde nuestra perspectiva parecen casi tocarse.

En esta ocasión, Venus y Júpiter alcanzarán una separación aparente de apenas 2 grados: una distancia visual muy pequeña que permitirá apreciarlos juntos en una misma zona del cielo. El tiempo visible tras el anochecer será de entre 120 y 150 minutos.

Según la NASA, las conjunciones son fenómenos frecuentes desde el punto de vista astronómico, pero algunas destacan por involucrar planetas especialmente brillantes. Venus suele ser el objeto más luminoso del cielo nocturno después de la Luna, mientras que Júpiter es el planeta más brillante visible a simple vista en muchas épocas del año.

¿Cómo ver la conjunción de Venus y Júpiter desde México este 9 de junio de 2026?

Los especialistas recomiendan comenzar la observación poco después de la puesta del Sol, mirando hacia el horizonte oeste. Cuanto más despejado esté el cielo y menor sea la contaminación lumínica, mejor será la experiencia. Estas son las recomendaciones para observar el fenómeno:



Buscar un horizonte despejado: edificios, montañas o árboles pueden dificultar la observación.

edificios, montañas o árboles pueden dificultar la observación. Llegar con anticipación: los planetas serán visibles poco después del atardecer.

los planetas serán visibles poco después del atardecer. Utilizar binoculares si se dispone de ellos: aunque no son necesarios, permiten apreciar mejor la cercanía aparente.

aunque no son necesarios, permiten apreciar mejor la cercanía aparente. Alejarse de luces intensas: la contaminación lumínica reduce el contraste del cielo.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y el portal astronómico oficial EarthSky coinciden en que las conjunciones entre Venus y Júpiter suelen ser de las más espectaculares para observadores aficionados. Esto se debe a la intensidad luminosa de ambos cuerpos celestes.

Asimismo, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de México señala que estos eventos representan una excelente oportunidad para acercar al público a la observación astronómica sin necesidad de conocimientos previos ni equipamiento costoso. Aunque la máxima aproximación tendrá lugar el 9 de junio a las 19:39 horas, la conjunción podrá disfrutarse durante los días posteriores.

Para quienes miren al cielo, será una ocasión ideal para contemplar el llamado "beso cósmico" entre los dos planetas más brillantes del firmamento. Este espectáculo no volverá a repetirse con características similares hasta dentro de varios años.