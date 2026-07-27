Cuál es el mejor horario para tomar la vitamina D y para qué sirve

La vitamina D puede tomarse por la mañana o al mediodía, preferiblemente junto a una comida principal que incluya grasas saludables. Aunque no existe una hora universal que sea mejor para todas las personas, los expertos coinciden en que lo más importante es consumirla de forma regular y acompañada de alimentos que favorezcan su absorción.

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Conocida como la "vitamina del sol" porque el organismo la produce tras la exposición a la luz solar, la vitamina D desempeña un papel esencial en la salud ósea, muscular e inmunológica. Cuando se requiere un suplemento, ya sea por indicación médica o por deficiencia comprobada, seguir algunas recomendaciones puede mejorar su aprovechamiento por parte del organismo.

¿Cuál es el mejor horario para tomar la vitamina D?

De acuerdo con especialistas de la Endocrine Society, los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y la Academy of Nutrition and Dietetics, el momento del día no es el factor más importante. Lo fundamental es tomar la vitamina de manera constante y junto con alimentos que contengan grasas saludables.

Esto se debe a que es una vitamina liposoluble, es decir, se disuelve en la grasa y su absorción intestinal mejora cuando se consume con una comida que aporte lípidos. Si el desayuno es ligero, muchos profesionales recomiendan tomar el suplemento durante el almuerzo o la comida principal. Estas son algunas opciones para acompañarla:



Yogur natural con frutos secos o semillas: aporta grasas saludables que favorecen la absorción de la vitamina D.

aporta grasas saludables que favorecen la absorción de la vitamina D. Tostada con aguacate y aceite de oliva virgen extra: combina grasas monoinsaturadas con alimentos de alta calidad nutricional.

combina grasas monoinsaturadas con alimentos de alta calidad nutricional. Huevos con un chorrito de aceite de oliva: una alternativa práctica para el desayuno o el almuerzo.

una alternativa práctica para el desayuno o el almuerzo. Pescado azul en una comida principal: salmón, sardinas o caballa aportan grasas saludables y, además, contienen vitamina D de forma natural.

Los especialistas también destacan que mantener un horario estable facilita la adherencia al tratamiento y reduce la posibilidad de olvidar la toma diaria o semanal, según la pauta indicada por el profesional de la salud.

¿Para qué sirve la vitamina D?

La vitamina D participa en numerosos procesos del organismo y su función va mucho más allá de la salud de los huesos. Estos son principales beneficios:



Favorece la absorción del calcio y el fósforo: ayuda a mantener huesos y dientes fuertes.

ayuda a mantener huesos y dientes fuertes. Contribuye a la función muscular: niveles adecuados favorecen el rendimiento muscular y pueden disminuir el riesgo de caídas, especialmente en personas mayores.

niveles adecuados favorecen el rendimiento muscular y pueden disminuir el riesgo de caídas, especialmente en personas mayores. Apoya el funcionamiento del sistema inmunológico: participa en la respuesta inmunitaria normal frente a agentes externos.

participa en la respuesta inmunitaria normal frente a agentes externos. Colabora en el mantenimiento de la salud ósea: reduce el riesgo de alteraciones relacionadas con una baja mineralización de los huesos cuando existe una adecuada ingesta de calcio.

Los NIH recuerdan que la deficiencia de este nutriente puede provocar debilidad muscular, alteraciones óseas y un mayor riesgo de fracturas, especialmente en adultos mayores. Por ello, recomiendan que la suplementación se realice únicamente cuando exista una indicación médica o nutricional.

Por su parte, la Endocrine Society señala que las necesidades de la vitamina varían según la edad, el estado de salud, la exposición al sol y otros factores individuales. Por eso, la dosis debe ajustarse de forma personalizada. En definitiva, el mejor momento para tomarla es aquel que permita hacerlo de forma constante y junto con una comida que contenga grasas saludables.