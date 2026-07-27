4 ideas de llaveros hechos en casa de Bob Esponja para decorar la mochila antes del regreso a clases

Para que no te agarren las prisas al momento de hacer las compras en este regreso a clases 2026, comienza a ver qué es lo que te falta y qué cosas se pueden reutilizar. En el caso de las mochilas, cuando no están maltratadas y tienen buen espacio, está la opción de personalizarlas con diseños inspirados en las caricaturas preferidas de los niños, como Bob Esponja y los divertidos llaveros para hacer en casa con pocos materiales.

¿Cómo hacer llaveros de Bob Esponja? 4 modelos que son perfectos para adornar la mochila