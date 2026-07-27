4 ideas de llaveros hechos en casa de Bob Esponja para decorar la mochila antes del regreso a clases
Si tus hijos son fanáticos de Bob Esponja y quieren llevar todos sus útiles escolares personalizados, estos llaveros podrían ser la mejor opción.
Para que no te agarren las prisas al momento de hacer las compras en este regreso a clases 2026, comienza a ver qué es lo que te falta y qué cosas se pueden reutilizar. En el caso de las mochilas, cuando no están maltratadas y tienen buen espacio, está la opción de personalizarlas con diseños inspirados en las caricaturas preferidas de los niños, como Bob Esponja y los divertidos llaveros para hacer en casa con pocos materiales.
¿Cómo hacer llaveros de Bob Esponja? 4 modelos que son perfectos para adornar la mochila
Tipo amigurumi. Una de las mayores ventajas de la técnica de crochet es su versatilidad para hacer lindos modelos con personajes infantiles famosos. Por ejemplo, llaveros estilo amigurumi de Bob Esponja, con el que se puede recrear también a Patricio, Arenita o Don Cangrejo. Solo asegúrate de ponerle una argolla de aluminio para que se sostengan bien en las mochilas.
Llavero de Bob Esponja y Gary con limpiapipas. Mantener a los niños ocupados en vacaciones es muy importante para que no se aburran y tampoco quieran estar todo el día en la TV. Así que una de las mejores ideas de manualidades en casa son los llaveros de limpiapipas que se inspiran en Gary y Bob Esponja, usando solamente tiras de colores y enrollándolos para una forma divertida.
Con cuentas de colores. Si en casa tienes cuentas de colores y no sabes cómo aprovecharlas, puedes hacer unos lindos charms para la mochila con figuras de Bob Esponja y todos los personajes de "Fondo de Bikini". Aquí la creatividad no tiene límites, ya que es posible hacer solo la carita o con todo y el cuerpo para que el diseño quede muy original.
Llaveros de fieltro inspirados en Bob Esponja. En caso de que prefieras las manualidades de tela para que duren más tiempo intactas, los llaveros de Bob Esponja hechos con fieltro son una excelente alternativa para manualidades que hacer en vacaciones. Solo necesitas los colores emblemáticos de la caricatura, como amarillo, azul y blanco. Además, no es estrictamente necesaria la máquina de coser, pues las costuras sencillas funcionan.