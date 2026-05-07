7 imágenes para felicitar a mamá este 10 de mayo, Día de las Madres 2026

Este 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en México y algunos países de Latinoamérica. No dejes pasar la ocasión y felicita a mamá con una frase linda, acompañada de una bella postal. A continuación, te compartimos 7 imágenes para felicitar a tu mami, esposa, hija o abuela este 10 de mayo.

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7 imágenes para felicitar y enviar a mamá este 10 de mayo, Día de las Madres 2026

Checa estas 7 imágenes bonitas para descargar y compartir para el Día de las Madres 2026.

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Frases cortas y citas para compartir y dedicar el Día de las Madres

Si lo deseas, puedes acompañar tus imágenes con alguna frase o cita que demuestre ese cariño y amor incondicional. Aquí te compartimos 7 citas y 7 frases cortas para dedicar y compartir este Día de las Madres.

Citas

“Los niños son las anclas de la vida de una madre” - Sófocles

- Sófocles “El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón” - Honoré de Balzac

- Honoré de Balzac “Una madre es una persona que al ver que solo hay cuatro trozos de pastel para cinco personas, anuncia rápidamente que ella no quiere más” - Tenneva Jordan

- Tenneva Jordan “El amor de una madre es paciente y perdona cuando todos los demás abandonan, no falla o flaquea, incluso cuando el corazón está roto” - Helen Rice

- Helen Rice “El amor de una madre es algo que mantenemos profundamente atrapado en nuestro corazón, siempre sabiendo que estará ahí para consolarnos” - Harmony Ferrar

- Harmony Ferrar “Los brazos de una madre son más reconfortantes que los de cualquier otra persona” - Princesa Diana

- Princesa Diana “No hay nada como el amor de una madre hacia sus hijos” - Agatha Christie

Frases

Gracias por tu amor incondicional. Eres un ejemplo de fortaleza y perseverancia. ¡Feliz Día de las Madres!

Feliz Día de las Madres. Tu amor y fortaleza lo son todo para mí.

Eres una madre increíble y excepcional. Disfruta mucho tu día. Gracias por tu amor hoy y siempre

Gracias por ser mi refugio. No sé qué haría sin ti. ¡Feliz 10 de Mayo! Te amo, mamá

Mi amor por ti es infinito. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz día, mamá

Eres una inspiración para mí. Gracias por todo el esfuerzo y el amor incondicional. Feliz día de las Madres

Tu amor siempre ilumina mis días. Te quiero mucho, mamá. Eres el mayor regalo que me ha dado la vida. ¡Disfruta tu día! Feliz 10 de mayo

¿Por qué se celebra el Día de las Madres en México?

El origen del Día de las Madres en México data de 1922. La fecha fue establecida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se eligió mayo dado que este es el mes consagrado a la Virgen María en la Iglesia Católica, al que también se le conoce como “Mes de María” o “Mes de las Flores”. A través de este día se rinde homenaje al amor incondicional, el sacrificio y las contribuciones de las madres.