Los signos que serán castigados por el universo del 7 al 10 de mayo, según el horóscopo negro
En plena temporada de Tauro, hay varios signos del Zodiaco que podrían pasar por “malas rachas” y el horóscopo negro ya reveló cuáles están en riesgo.
Los primeros meses del 2026 han estado sumamente cargados en cuestiones energéticas y la astrología sigue experimentando fuertes transformaciones. Y ahora que hasta el 20 de mayo está activa la temporada de Tauro, las predicciones del horóscopo negro incluyen varias "advertencias" para 4 signos que están en riesgo de que el universo les imponga castigos que los pondrán a prueba.
Horóscopo negro mayo 2026: los signos que pasarán por lecciones inesperados
- Aries. En el periodo del 7 al 10 de mayo, los nativos del signo de Aries (21 de marzo al 19 de abril) están en riesgo de que los astros les pongan un alto en hábitos que tienen que dejar atrás, como el ser tan impulsivos. Estas "represalias" suelen presentarse en forma de confrontaciones, peleas y malentendidos que los obligarán a replantearse sus reacciones abruptas.
- Géminis. Las personas que se rigen bajo el signo de Géminis (21 de mayo al 20 de junio) tendrán que dejar de lado la actitud evasiva que llegan a tomar solo por evitar ser claros con los demás. En este sentido, el aviso del horóscopo negro invita a que los Géminis aprendan a tomar decisiones firmes si no quieren pasar por situaciones incómodas que siempre se pudieron evitar.
- Escorpio. Otro de los signos del Zodiaco que ya no podrán deslindarse de los castigos por los estragos que provocan las emociones que reprimen solo para pretender que todo está bajo control, son los Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre). De lo contrario, podrían terminar en medio de conflictos que después serán más complicados de evitar.
- Capricornio. Finalmente, los que tampoco se salvarán de los castigos del horóscopo negro este segundo fin de semana de mayo 2026, son los nativos de Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero), quienes aprenderán a la fuerza que no pueden controlarlo todo. Así que lo mejor es que estén abiertos a recibir estas enseñanzas si no quieren que un mal momento termine arruinando sus días.