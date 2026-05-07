Mau y Ricky decepcionan a fans que esperaban ver a Jonas Brothers y el momento ya es viral

Esta sí que fue una dura y bochornosa coincidencia. Resulta que Mau y Ricky protagonizaron uno de los videos más comentados de internet en estos momentos. Todo ocurrió fuera del Hotel Faena, en Buenos Aires, Argentina, donde decenas de fans esperaban emocionadas para poder ver a sus ídolos: Los Jonas Brothers. Sin embargo, cuando vieron que las puertas del hotel se abrieron frente a la limosina, quienes hicieron su aparición fueron los hijos de Ricardo Montaner, lo que generó una ruidosa reacción colectiva de decepción tan bruta como divertida.

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¿Qué pasó con Mau y Ricky y las fans de Jonas Brothers?

El video primero muestra el momento exacto en el que Mau y Ricky salen por las puertas del hotel, haciéndoles creer por un momento que serían recibidos con gritos y mucha emoción por parte de sus fans. Pero apenas las fans presentes se dieron cuenta de que no se trataba de Kevin, Joe y Nick Jonas, el entusiasmo se apagó para convertirse en un gigantesco: “Ahhhhh…” reflejando decepción absoluta.

¿Por qué el video se volvió viral?

La escena explotó rápidamente en redes sociales, pues literalmente puedes sentir cómo la emoción del público desaparece en cuestión de segundos. Es un momento espontáneo que solo sucedió sin el afán de hacer sentir mal a nadie, lo cual resulta muy divertido.

¿Cuál fue la reacción de Mau y Ricky?

Lo que más llamó la atención de los asistentes fue la actitud relajada de los cantantes, quienes, en lugar de molestarse o ignorar el incómodo momento, decidieron reírse del asunto junto a las fans. Incluso se animaron a recrear junto a ellas la escena para sus redes sociales, fingiendo que todos los aplausos y gritos sí eran para ellos, porque los estaban esperando. Tanto los asistentes como los usuarios de redes sociales aplaudieron el humor y la simpatía que poseen los cantantes, quienes fueron capaces de reírse de ellos mismos.