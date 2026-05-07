Así luciría Mariana Levy en 2026, según la inteligencia artificial

Mariana Levy fue una reconocida actriz y cantante que falleció hace 21 años. La hija de la periodista Talina Fernández murió a los 39 años, un 29 de abril por lo que sus seguidores la recuerdan constantemente.

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La mujer tendría actualmente 60 años por lo que la inteligencia artificial ha mostrado cómo se vería en la actualidad. La imagen a generado mucha sorpresa en los seguidores.

¿Cómo se vería Mariana Levy en el 2026?

Mariana Levy nació un 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México, sus padres fueron Talina Fernández y Gerardo Levy. Desde muy pequeña tuvo deseos de actuar y cantar por lo que formó parte de la banda mexicana Fresas con crema.

En 1987 dejó la mencionada banda para dedicarse de lleno a la actuación donde hizo una gran cantidad de telenovelas, películas y participaciones en unitarios. Con su primer esposo, Ariel López Padilla, tuvo a su hija María López Levy y con su segundo esposo, José María Fernández Michel, tuvieron a Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy.

Así se vería Mariana Levy.|IA

Actualmente Mariana Levy tendría 60 años por lo que la inteligencia artificial se basó en su apariencia previa y en la evolución del envejecimiento para mostrar cómo se vería en la actualidad. Así es que la podemos ver con líneas de expresión más pronunciadas, con canas y un rostro maduro.

¿Cómo murió Mariana Levy?

Mariana Levy iba junto a su esposo José María Fernández, el 29 de abril de 2005 rumbo a un parque de diversiones para celebrar con María y algunas amigas el Día del Niño. Recorrieron una corta distancia hacia el Distrito Federal, pero se detuvieron en el cruce de Montes Urales y Prado Sur.

Luego se dieron cuenta de que unos sujetos estaban asaltando a los automóviles por lo que Mariana se asustó y bajó del auto para poder buscar ayuda. Talina Fernández dijo que su hija corrió hasta llegar un policía que estaba cerca, pero cuando regresó al auto sufrió un infarto fulminante.

“Vio venir a un hombre con una pistola. Ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando. Entonces se baja (Mariana) del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘Nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’: ‘Me voy a desmayar’ y cae muerta”, relató la madre.