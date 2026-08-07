Sigue estos consejos para mantener fresca tu casa en temporada de calor

El verano en muchos países convierten algunos espacios en algo insoportable. Incluso sin salir, el impacto del sol genera temperaturas muy altas y el hogar vive en esa misma atmósfera. Por ello, estos consejos te ayudarán a mantener fresco tu recinto, todo esto en la medida de lo posible. Así puedes combatir el calor en lo que resta de esta temporada del año en pleno 2026.

Ventaneando | Programa completo 7 de agosto de 2026

¿Por qué el calor es insoportable en la casa?

Obviamente al salir de tu casa te enfrentas al impacto directo del sol y situaciones que en casa se evitan, sin embargo eso también es una condición extrema como suelen estar las temperaturas en verano. Y es que la frescura del hogar requiere de muchos aspectos, por lo que aquí se indican algunos consejos para evitar el extremo calor en tu hogar.

¿Cómo puedes evitar calor en tu casa durante el verano?

Un consejo que se ha popularizado recientemente es mantener las ventanas abiertas solamente en las horas frescas del día. El ambiente provocará que todo esté muy caliente si dejas todo abierto, por eso se indica que lo recomendable es dejar abierto solamente en la mañana y por las noches.

Limpia rápidamente el polvo. Cuando el viento se encuentra en circulación con las ventanas abiertas o por el tránsito normal de las partículas, es clave hacer limpiezas constantes pero sencillas, esto con trapos de microfibra.

Ya que ventiles, es muy importante reforzar las sensaciones con buenos aromas. Consigue difusores con olores tipo eucalipto, menta o limón. Esto permitirá una sensación de frescura y bienestar aún en momentos de mucho calor.

En más alrededor de las sensaciones y olores, se recomienda tirar la basura de manera constante y lavar con aromatizante suave. Esto permitirá el impedimento para que la temperatura descomponga y altere los residuos hacia un aspecto desagradable natural de los procesos biológicos de basura como la orgánica.