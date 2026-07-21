Así tienes que regar tus plantas durante las vacaciones para evitar que se marchiten

Hay muchas personas que durante el verano se toman sus vacaciones y suelen estar varios días fuera de su hogar. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones pasa por el cuidado de las plantas y es que así como habrá encargados de mantenerlas, hay algunos métodos que te permitirán evitar que se marchiten, y que no es para nada complejo. Es un truco que han compartido los jardineros expertos para regarlas.

Una de las grandes complicaciones durante este verano son las altas temperaturas que alterarán la salud de las plantas y es que en conjunto con el viento y la alta exposición al sol, el sustrato de las plantas se secará con rapidez y llevará a que las plantas se echen a perder y se sequen. Pero, si hay algo en lo que coinciden los jardineros expertos es que no se soluciona solamente regándolas antes de irnos de vacaciones.

Cuáles son los errores más comunes que cometemos con el riego

En cuanto a los errores más comunes que cometen las personas es echar un poco de agua de lo habitual del mismo viaje, por lo que se aconseja llevar adelante un riego abundante unos días previos para que el sustrato quede bien hidratado y que las raíces puedan absorber mejor los nutrientes. Pero, hay algunos consejos que te ayudarán a mantener las plantas vivas durante los días que sales de casa.

Cómo regar las plantas en vacaciones

Los jardineros expertos aseguraron que para regar las plantas durante las vacaciones debes llenar una botella, realizar unos orificios en el tapón y colocarlas boca abajo sobre las macetas para que el agua salga lentamente y la eficacia dependerá del tamaño del recipiente y del sustrato y la temperatura ambiente.

Otro de los trucos de los jardineros para regar las plantas es colocar un recipiente lleno de agua junto a las macetas e introducir un cordón de algodón entre menos y gracias al fenómeno de capilaridad, el agua irá ascendiendo lentamente hasta el sustrato manteniendo la humedad. Esto se trata una solución rápida y para pocos días de ausencia. También existen geles hidratantes que liberan humedad que se mezclan con el sustrato y se mantendrá la hidratación y evitar que se echen a perder.