5 alternativas de macetas autorregables para olvidarte del riego cuando sales de viaje
No necesitas pedirle a alguien que cuide tus plantas cada vez que sales de casa. Existen soluciones prácticas que mantienen la humedad por varios días y hacen mucho más sencillo su mantenimiento, mientras ahorras tiempo y dinero
Si cada vez que sales un fin de semana o planeas unas vacaciones te preocupa quién regará tus plantas, quizá ha llegado el momento de cambiar las macetas tradicionales por una opción mucho más práctica. Hoy existen las macetas autorregables que permiten que las plantas absorban únicamente el agua que necesitan, ayudándolas a mantenerse hidratadas durante varios días sin que tengas que intervenir.
La mayoría funciona mediante un depósito oculto que almacena agua y la distribuye poco a poco gracias a una mecha o un sistema de capilaridad. Además de facilitar el cuidado diario, también ayudan a evitar uno de los errores más comunes: el exceso de riego. En ese sentido, te deicmos 5 alternativas que puedes escoger en tus vacaciones:
Estas son las mejores macetas autorregables para que tus plantas no se sequen cuando pasas mucho tiempo fuera de casa
Si pasas mucho tiempo fuera de casa o simplemente olvidas regar tus plantas con frecuencia, las macetas autorregables pueden hacer una gran diferencia. Además de mantener una humedad más estable, reducen el riesgo de que las raíces se sequen o se pudran por un riego excesivo, indica Verdecora.
- Macetas con depósito de agua integrado. Estas macetas incorporan un compartimento en la parte inferior donde se almacena el agua. A medida que el sustrato se seca, las raíces absorben únicamente la humedad que necesitan mediante un sistema de capilaridad. Son una excelente opción para quienes pasan varios días fuera de casa y buscan mantener un riego constante.
- Macetas con sistema de mecha. Funcionan mediante una mecha de algodón o fibra sintética que conecta el depósito de agua con la tierra. La humedad asciende poco a poco, evitando tanto el exceso como la falta de riego.
- Macetas con indicador de nivel de agua. Además del sistema de autorriego, incluyen una pequeña ventana o indicador que permite saber cuánta agua queda en el depósito sin necesidad de levantar la planta. Esto facilita el mantenimiento y evita rellenar el depósito antes de tiempo.
- Conos o estacas de terracota para autorriego. Si ya tienes macetas tradicionales, no es necesario reemplazarlas. Los conos o estacas de terracota se conectan a una botella con agua y se introducen en el sustrato para liberar humedad de forma gradual conforme la planta la necesita. Es una de las alternativas más económicas y fáciles de instalar.
- Dispositivos de autorriego de terracota. Se trata de pequeños depósitos de barro poroso que se entierran directamente en la tierra y se rellenan con agua. Gracias a la porosidad natural de la terracota, la humedad se libera lentamente hacia las raíces, manteniendo el sustrato hidratado durante varios días.