5 alternativas de macetas autorregables para olvidarte del riego cuando sales de viaje

Si cada vez que sales un fin de semana o planeas unas vacaciones te preocupa quién regará tus plantas, quizá ha llegado el momento de cambiar las macetas tradicionales por una opción mucho más práctica. Hoy existen las macetas autorregables que permiten que las plantas absorban únicamente el agua que necesitan, ayudándolas a mantenerse hidratadas durante varios días sin que tengas que intervenir.

La mayoría funciona mediante un depósito oculto que almacena agua y la distribuye poco a poco gracias a una mecha o un sistema de capilaridad. Además de facilitar el cuidado diario, también ayudan a evitar uno de los errores más comunes: el exceso de riego. En ese sentido, te deicmos 5 alternativas que puedes escoger en tus vacaciones:

Estas son las mejores macetas autorregables para que tus plantas no se sequen cuando pasas mucho tiempo fuera de casa

Si pasas mucho tiempo fuera de casa o simplemente olvidas regar tus plantas con frecuencia, las macetas autorregables pueden hacer una gran diferencia. Además de mantener una humedad más estable, reducen el riesgo de que las raíces se sequen o se pudran por un riego excesivo, indica Verdecora.

