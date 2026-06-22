7 plantas que puedes multiplicar fácilmente usando solo agua

Para que un jardín luzca precioso los 365 del año no siempre hay que gastar mucho dinero en estar comprando plantas nuevas todo el tiempo. A veces, la solución más sencilla consiste simplemente en elegir las especies adecuadas para que se reproduzcan con pocos cuidados, como las que echan raíces con solo ponerles agua y darles mantenimiento constante.

Los 7 tipos de plantas que sí crecen en el agua y pueden duplicar su tamaño en poco tiempo