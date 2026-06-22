7 plantas que puedes multiplicar fácilmente usando solo agua
Si quieres tener un jardín verde y repleto de plantas, las especies aptas para agua que duplican su tamaño y no necesitan tantos cuidados son la mejor opción.
Para que un jardín luzca precioso los 365 del año no siempre hay que gastar mucho dinero en estar comprando plantas nuevas todo el tiempo. A veces, la solución más sencilla consiste simplemente en elegir las especies adecuadas para que se reproduzcan con pocos cuidados, como las que echan raíces con solo ponerles agua y darles mantenimiento constante.
Los 7 tipos de plantas que sí crecen en el agua y pueden duplicar su tamaño en poco tiempo
Potus. Además de ser muy fácil de cuidar y tener resistencia a prácticamente cualquier entorno, las plantas de potus son ideales para expandirse con agua. De acuerdo con información de The Spruce, el pothos se propaga fácilmente en ambientes acuáticos porque se estimula el crecimiento desde las raíces.
- Hiedra. Para tener un jardín bien frondoso las hiedras no pueden faltar, en especial si se busca un proceso de crecimiento relativamente rápido. Todo gracias a que las ramas de estas plantas tienen pequeñas hojitas que se pueden utilizar como punto de partida para nuevos tallos.
Albahaca. Las plantas aromáticas también son una excelente alternativa para que tu jardín se vea frondoso en cualquier época del año y lo mejor es que no se requieren de procesos demasiado laboriosos. Tal como explica un artículo de Attainable Sustainables, la propagación de las hojas de albahaca parte de las raíces sumergidas en agua.
- Mala madre o cinta. Si lo que buscas son plantas bonitas que embellezcan los espacios al instante, la "mala madre" o cinta es una de las mejores opciones. Todo gracias a que sus tallos producen diminutos hijuelos, los cuales al estar en contacto con el agua, comienzan a echar nuevas raíces.
Monstera. Una de las plantas de interior más bonitas es la monstera, que sobrevive hasta en interiores, pero que también es apta para reproducirse en recipientes con agua. Una investigación de University of Minessota explica que para hacer que crezcan nuevas hojas hay que recurrir a los esquejes, que son pedazos de la raíz, y sumergirlas para que empiecen a crecer.
- Menta. Siguiendo con la idea de tener plantas aromáticas a la mano para usar en la cocina mientras decoran el jardín, la menta es una especie que crece rápido y necesita pocos cuidados para lucir preciosa. El secreto está en poner un par de tallos medianos en un frasco con agua limpia e irla renovando cada que cambie de color.
- Filodendro. Otra de las mejores opciones de plantas que pueden crecer en ambientes acuáticos son las filodendros, conocidas por su lindo color verde. La facilidad para este tipo de reproducción radica en que las raíces se expanden con rapidez, lo que según Plant Addicts, hace que su tamaño se duplique en pocas semanas.