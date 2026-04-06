Estos son los contornos que debes usar al tener una mirada cansada
¡Cuida la piel de tus ojos! Te contamos cuáles son los contornos que te pueden ayudar a disminuir una mirada cansada, explicando sus efectos en los ojos
Aunque la mirada cansada es posible disminuir su apariencia con el uso de maquillaje, se recomienda hacer la aplicación de contornos, puesto que será un producto de skincare que nos ayudará a disminuir su coloración y apariencia en la piel.
Para que comiences a aplicarlo, te detallaremos cuáles son las mejores opciones que debes usar para lucir unos ojos de impacto y llenos de vida.
¿Qué contornos de ojos usar?
En la actualidad hay una amplia gama de opciones de contornos; podrían parecer lo mismo, pero no es así, ya que cada uno está hecho con una finalidad distinta. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cuáles debes usar para prevenir la mirada cansada:
- Contorno con cafeína: Ideal para quienes tienen esa zona más marcada, ya que nos ayuda a reducir esa apariencia de cansancio en nuestra mirada, además de que suelen tener una consistencia ligera.
- Parches efecto flash: Una gran alternativa para un evento de último minuto, ya que hidratan, alisan las líneas y dejan un aspecto más luminoso.
- Contorno iluminador con corrector: No es un tratamiento en su totalidad, pero es un elemento que podemos usar para disminuir su apariencia, otra gran opción para incluir en tus cosméticos.
- Cremas con ácido hialurónico con efecto “relleno”: Para aquellas que suelen tener una ojera hundida, logran hidratar, dan un efecto óptico de “relleno” y suavizan el aspecto.
¿Por qué mi mirada se ve cansada?
Los contornos que te explicamos son grandes opciones para usar en una mirada cansada, pero es importante entender qué lo ocasiona. En algunos casos se menciona que puede ser por temas de envejecimiento, estrés, deshidratación, falta de sueño, tabaquismo, cambios hormonales o una mala alimentación.
Al identificar qué lo ocasiona, podremos saber los cambios que debemos hacer en nuestra vida. Por eso es importante dormir al menos 7 horas, tener una buena alimentación, alejarse en ocasiones de las pantallas, hidratarse constantemente y aplicar productos de skincare para el cuidado de la piel ante el envejecimiento.
@matty.say Que contorno de ojos debo usar por mi tipo de OJERAS!? #skin #skincare #skincareroutine #serum #contornodeojos #ojeras #ojeraspigmentadas #ojerasybolsas #ojerasoscuras #ojerastips #cremaparaojos #pielsana #pielradiante #mattysay #mattytips #aprendeentiktok #cuidadodelapiel ♬ sonido original - Matty Say