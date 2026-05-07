5 gorras personalizadas para el concierto de BTS con ellas podrás evitar un golpe de calor
Estilo, comodidad y protección para disfrutar el concierto sin sufrir por el sol previo al concierto de BTS.
En pocas horas se vivirá el comienzo de lo que será una de las giras de conciertos más esperadas de todos los tiempos y la afluencia de gente se ha reportado desde temprano a pesar de que el concierto esperado para hoy 7 de mayo se tiene planeado en punto de las 8 de la noche. Por ello, ahora te contamos sobre 5 gorras personalizadas que te ayudarán a sobrepasar la ola de calor, para los conciertos de hoy, y del 9 y 10 de mayo.
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Ante el comienzo de la gira de conciertos de BTS dentro del Estadio GNP de la Ciudad de México, se espera una afluencia de más de 135 mil asistentes durante los tres días (7,9 y 19 de mayo del 2026), además de las aglomeraciones planeadas alrededor del recinto, por lo que el cuidado de la salud ante las olas de calor debe ser primordial.
5 ideas para personalizar tu gorra y asistir al concierto de BTS
Gorra de gabardina de BTS
Esta es una de las mejores opciones para lograr un estilo más formal, pues las horras negras con bordado y relieve son la tendencia para un look oficial completo.
Sombrero tipo pescador de BTS
Si buscas lograr un estilo más elegante y cómodo, esta es la opción perfecta para ti, pues no solo se inspira en la estética moderna que ofrece la nueva gira de conciertos, sino que te ayudará a reducir el impacto del sol, mientras cuidas la piel del rostro.
Gorra "Arirang" Edition
Si buscas lograr un estilo más personalizado y que demuestre tu pasión por el álbum Arirang, esta es tu opción ideal. Con este estilo lograrás un look fresco, colorido y veraniego.
Gorra morada ARMY bordada
Para todo miembro ARMY, la gorra ideal es en color morado, y puedes complementar con el logo oficial de lambda o con algún pin que demuestre tu pasión por alguno de los miembros.
Gorra Sporty "3D" Jungkook Style
Este estilo de gorra es una idea más deportiva inspirada en el diseño de la clásica prenda de béisbol, lo que la convierte en una opción más cómoda y perfecta para complementar un look más fresco y cómodo.
Toma en cuenta que la gira de conciertos de BTS dentro del Estadio GNP comenzará en punto de las 8:00 pm (horas del centro). No obstante, cuentos de fanáticos se han dado cita horas antes del evento, por lo que el cuidar el bienestar y evitar los golpes de calor es fundamental.