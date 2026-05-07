5 gorras personalizadas para el concierto de BTS con ellas podrás evitar un golpe de calor

En pocas horas se vivirá el comienzo de lo que será una de las giras de conciertos más esperadas de todos los tiempos y la afluencia de gente se ha reportado desde temprano a pesar de que el concierto esperado para hoy 7 de mayo se tiene planeado en punto de las 8 de la noche. Por ello, ahora te contamos sobre 5 gorras personalizadas que te ayudarán a sobrepasar la ola de calor, para los conciertos de hoy, y del 9 y 10 de mayo.

Ahora lee: 3 juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters que te harán pasar horas de diversión en familia

Ante el comienzo de la gira de conciertos de BTS dentro del Estadio GNP de la Ciudad de México, se espera una afluencia de más de 135 mil asistentes durante los tres días (7,9 y 19 de mayo del 2026), además de las aglomeraciones planeadas alrededor del recinto, por lo que el cuidado de la salud ante las olas de calor debe ser primordial.

5 ideas para personalizar tu gorra y asistir al concierto de BTS

Gorra de gabardina de BTS

Esta es una de las mejores opciones para lograr un estilo más formal, pues las horras negras con bordado y relieve son la tendencia para un look oficial completo.

Gorra de gabardina|Ebay

Sombrero tipo pescador de BTS

Si buscas lograr un estilo más elegante y cómodo, esta es la opción perfecta para ti, pues no solo se inspira en la estética moderna que ofrece la nueva gira de conciertos, sino que te ayudará a reducir el impacto del sol, mientras cuidas la piel del rostro.

Sombrero tipo pescador de BTS|bigmart.com

Gorra "Arirang" Edition

Si buscas lograr un estilo más personalizado y que demuestre tu pasión por el álbum Arirang, esta es tu opción ideal. Con este estilo lograrás un look fresco, colorido y veraniego.

Gorra “Arirang” Edition|Weverse Shop

Gorra morada ARMY bordada

Para todo miembro ARMY, la gorra ideal es en color morado, y puedes complementar con el logo oficial de lambda o con algún pin que demuestre tu pasión por alguno de los miembros.

Gorra morada ARMY bordada|Weverse Shop

Gorra Sporty "3D" Jungkook Style

Este estilo de gorra es una idea más deportiva inspirada en el diseño de la clásica prenda de béisbol, lo que la convierte en una opción más cómoda y perfecta para complementar un look más fresco y cómodo.

Gorra Sporty “3D” Jungkook Style|Weverse Shop

Toma en cuenta que la gira de conciertos de BTS dentro del Estadio GNP comenzará en punto de las 8:00 pm (horas del centro). No obstante, cuentos de fanáticos se han dado cita horas antes del evento, por lo que el cuidar el bienestar y evitar los golpes de calor es fundamental.