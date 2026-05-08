Exatleta de Exatlón México denuncia tener un acosador en redes sociales

Gloria Murillo quien es una exatleta de Exatlón México dio a conocer a través de sus redes sociales que tiene un acosador. La leyenda Roja compartió una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram donde dijo que, la razón por la que ya no había subido contenido era por esta razón, la corredora dijo que hasta ese momento se encontraba nerviosa porque el tema era muy fuerte.

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Gloria Murillo tiene un acosador

“Familia cómo están, aquí estoy reapareciendo, platicando. Saben que soy una persona abierta que me gusta hablar con ustedes; igual se dieron cuenta que ya no subía contenido y aunque no sabía si contarlo o no, la verdad les voy a contar todo. La situación ya se está escalando a un nivel en donde se está poniendo agresiva, cabe señalar que, ya tengo un grupo de personas que me están ayudando”, señaló Gloria Murillo.

|IG: gloriamurillomx

De acuerdo con la Lara Croft Mexicana desde hace meses una persona (acosador) la está molestando, y aunque aseguró que sabe que es una persona pública, no había tenido que enfrentar un tipo de situación así con esta persona. Por lo que dijo la leyenda escarlata, este sujeto la está acosando todo el tiempo al grado de ya no subir contenido a sus redes sociales.

“Esta persona me acosa en un nivel muy enfermo, les aseguró que son más de 30 cuentas que tuve que estar bloqueando y para que no me esté molestando, pero no sólo me manda mensajes a mí, sino a todo mi entorno, amigos, red de mi trabajo y hasta los que no seguía. Lugar al que iba él también iba y me decía con quién y cómo estaba”, señaló Gloria Murillo.

Murillo comentó una situación en donde dijo que ella fue a correr con un amigo y este sujeto le preguntó que si estaba con ella; al grado de comentarle y preguntar si han tenido algo qué ver con ella, sin embargo, la leyenda Roja dijo que ya tomó cartas en el asunto y lo denunció con la Policía Cibernética; así mismo añadió que, si no le respondía se enojaba.

|IG: gloriamurillomx

¿Gloria Murillo ya sabe quién es este sujeto?

Antes de concluir esta serie de revelaciones, Murillo reveló que sospechaba de quién se trataba puesto que, sabe datos muy específicos de su vida, y dijo que lo que está haciendo es un delito, sin embargo, también aseguró que estaba bastante enfermo por qué sabía tanta información de ella.

