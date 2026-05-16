El corte de cabello que más conviene a quienes tienen rulos y no saben cómo manejarlos

En los salones de belleza podemos encontrarnos todo un universo de cabelleras que logran lucirse con sus particularidades. Pelos largos y cortos, lacios y enrulados, maltratados o sedosos, cada condición tiene encima los secretos de los expertos para que logren destacarse.

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Las tendencias de la moda son sin lugar a dudas uno de los pilares por los cuales ciertos cortes de cabello se observan más en las calles de nuestra ciudad, pero también es cierto que muchos de esos pasan íntegramente por lo que a cada cabeza le sienta mejor y es por eso que para quienes tienen rulos no todo está permitido.

Desafíos de las cabelleras con rulos

Los expertos en imagen remarcan que tener una cabellera con rulos no es necesariamente difícil, pero sí requiere un enfoque distinto al del cabello lacio. En este punto, advierten que la principal complejidad radica en que la estructura del rulo dificulta que los aceites naturales del cuero cabelludo lleguen hasta las puntas, lo que suele traducirse en una tendencia hacia la sequedad y el frizz.

Por lo tanto, ante una cabellera con rulos la clave no se enfoca en el esfuerzo constante, sino en la adopción de una rutina de hidratación profunda y el uso de productos específicos, como cremas de peinar o geles, que ayuden a sellar la humedad y mantener la forma natural del patrón sin romperlo.

El corte ideal para quienes tienen rulos

De todos modos, quienes poseen una cabellera con rulos deben entender que cuentan con una versatilidad y volumen natural que difícilmente se logran con otros estilos, y es ante esto que una adecuada elección del corte a lucir es necesario.

En este marco, la Inteligencia Artificial (Gemini) nos ayuda y nos señala que “manejar el cabello con rulos puede sentirse como una batalla constante contra el clima, pero el secreto casi siempre está en la estructura del corte más que en los productos que uses”. Entonces, para quienes no saben por dónde empezar, el objetivo principal debe ser controlar el volumen lateral y evitar el efecto "pirámide" o "triángulo", y para eso a continuación se detallan las mejores opciones según el largo que prefieras:

El Wolf Cut o Shag (Ideal para volumen controlado): Este es, posiblemente, el mejor corte para rulos rebeldes. Se basa en muchas capas desfiladas que distribuyen el peso de forma desigual.



Por qué funciona: Al quitar peso en las puntas y añadir capas cortas arriba, el rulo se "encoge" y define solo.

Mantenimiento: Muy bajo. Solo necesitas un poco de crema para peinar y dejarlo secar al aire.

Taper Fade o Undercut (Corto y práctico): Si prefieres un estilo más pulido y fácil de peinar por las mañanas, despejar los laterales es la clave.



Por qué funciona: Mantienes el largo y la textura en la parte superior para lucir tus rulos, pero eliminas el problema del volumen en los costados y la nuca, que suele ser lo más difícil de controlar.

Dato extra: Es ideal si tienes facciones redondeadas, ya que alarga visualmente el rostro.

Long Layers (Capas largas para melenas medias): Si no quieres perder el largo, evita a toda costa el corte recto.

