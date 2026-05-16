Mati Álvarez se corona como CAMPEONA de la novena temporada tras vencer a Evelyn Guijarro en la Gran Final de Exatlon México

Esta noche, la novena temporada de Exatlón México llega a su Gran Final y la corona de la rama femenil se la llevó Mati Álvarez, campeona de la marca en ahora seis ocasiones, logrando consolidarse como una de las mejores atletas de todos los tiempos dentro del programa, dejando ver el gran dominio que ha tenido a lo largo de los años.

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La competencia se desarrolló en una final a ganar 3 de 5 puntos, en donde Mati se llevó la primera y segunda contienda. No obstante, Evelyn buscó darle batalla a quien no logró llevarse los puntos requeridos para nivelar la balanza y quedarse con la victoria.

¿Quién ganó la novena temporada de Exatlón México en la rama femenil?

Hoy 15 de mayo del 2026, Exatlón México coronó a Mati Álvarez como la campeona de la novena temporada, consolidando no solo su nombre,dentro de la novena temporada, sino dentro de la historia del reality deportivo más determinante de la novena temporada.

¿Cómo se vivió la ronda final de la novena temporada?

En un duelo explosivo, las atletas supieron dar gala deportiva. No obstante, fue Mati quien logró salir adelante, al conseguir tres victorias, colocándose por delante de Evelyn y convirtiéndose en la gran campeona de Exatlón México en su novena temporada.

¿Qué ganará Mati Álvarez tras coronarse campeona de Exatlón México esta novena temporada?

Además de levantar la copa de Exatlón México, Exatlón México, nuestra querida competidora originaria de Puebla se llevará a su casa la módica cantidad de $1,000,000 de pesos mexicanos, una cantidad nada mala para nuestra competidora del Equipo Rojo, quien día a día lo dejó todo dentro de las competencias.

Por ahora, a Mati solo le quedará disfrutar de su premio con su familia, así como del reconocimiento que ha ganado compitiendo dentro de Exatlón México, mismo que la ha consolidado como una de las atletas de alto rendimiento más determinantes de este formato.

