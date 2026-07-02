Cuál es el corte de pelo que rejuvenece el rostro después de los 60

Si hay un corte de pelo de media melena que rejuvenece el rostro después de los 60 años, ese es el clavicut con capas suaves. Al llegar justo a la altura de la clavícula, este estilo estiliza visualmente el cuello, aporta movimiento al cabello y enmarca el rostro sin endurecer los rasgos.

“Ustedes son mi familia": El tierno comentario de Flor a Jazmín y Antrax en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Con el paso de los años, el cabello puede perder densidad, brillo y volumen, por lo que elegir un corte que aporte ligereza y dimensión resulta clave. Por eso este look se ha convertido en una de las recomendaciones más habituales de los estilistas para rejuvenecer el rostro y renovar la imagen de forma sutil.

En este sentido, los expertos coinciden en que las medias melenas continúan siendo una de las opciones más elegantes y fáciles de mantener, ya que ofrecen múltiples posibilidades de peinado y se adaptan a distintos tipos de cabello. Estas son las características del look.

¿Por qué el clavicut con capas suaves rejuvenece el rostro después de los 60 años?

El clavicut recibe su nombre porque termina exactamente a la altura de la clavícula: una longitud considerada por muchos profesionales como una de las más favorecedoras. Al combinarse con capas sutiles, el resultado es una melena con movimiento que aporta frescura sin perder sofisticación.

Entre sus principales beneficios destacan:



Enmarca el rostro: las capas suaves rodean las facciones y ayudan a suavizar su apariencia.

las capas suaves rodean las facciones y ayudan a suavizar su apariencia. Estiliza el cuello: la longitud a la altura de la clavícula crea un efecto visual que alarga esta zona.

la longitud a la altura de la clavícula crea un efecto visual que alarga esta zona. Aporta volumen: es ideal para cabellos finos o con pérdida de densidad, ya que las capas generan una mayor sensación de cuerpo.

es ideal para cabellos finos o con pérdida de densidad, ya que las capas generan una mayor sensación de cuerpo. Es fácil de mantener: permite secados naturales, ondas suaves o un acabado liso sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado.

permite secados naturales, ondas suaves o un acabado liso sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado. Se adapta a distintos estilos: puede combinarse con raya al medio, lateral o incluso con un flequillo cortina para aportar aún más movimiento.

El estilista británico Sam McKnight, referente internacional en peluquería editorial, ha explicado que los cortes con textura y movimiento alrededor del rostro ayudan a suavizar las facciones y aportan un aspecto más natural que los estilos excesivamente estructurados. Asimismo, el estilista Tom Smith, conocido por anticipar las principales tendencias capilares, sostiene que las medias melenas seguirán siendo protagonistas porque ofrecen elegancia, comodidad y versatilidad.

¿Cómo peinar un clavicut para potenciar su efecto rejuvenecedor?

El corte es solo una parte del resultado. Los especialistas explican que el peinado también influye en la percepción del rostro y del cabello. Estas son algunas recomendaciones para sacar el máximo partido:



Ondas suaves: aportan textura y una sensación de mayor volumen.

aportan textura y una sensación de mayor volumen. Puntas ligeramente hacia dentro: crean un acabado elegante y ayudan a enmarcar el rostro.

crean un acabado elegante y ayudan a enmarcar el rostro. Raya ligeramente lateral: puede aportar volumen en la raíz y favorecer a quienes tienen el cabello fino.

puede aportar volumen en la raíz y favorecer a quienes tienen el cabello fino. Productos ligeros: mousses o sprays texturizantes permiten conservar el movimiento sin apelmazar la melena.

mousses o sprays texturizantes permiten conservar el movimiento sin apelmazar la melena. Reflejos sutiles: técnicas como el glowlayage o las mechas delicadas pueden aportar dimensión y luminosidad al corte.

La estilista Sally Hershberger, reconocida por trabajar con numerosas celebridades, destaca que las capas estratégicas son fundamentales para revitalizar el cabello maduro, ya que aportan dinamismo y evitan el efecto plano que puede endurecer la expresión. Por su parte, Chris Appleton, estilista de figuras internacionales, recomienda mantener un acabado natural en lugar de peinados demasiado rígidos.