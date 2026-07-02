3 ideas para hacer pintacaritas de Paw Patrol en el cumpleaños de tus hijos

Desde muy pequeños, los niños aman pintarse la cara de animales, personajes o simplemente decorarse. Esto lo hacen en fiestas infantiles o incluso luego en casa te piden que lo hagas. Lo más probable es que te pidan que le pintes la carita de los personajes de Paw Patrol y, siendo sinceros, suena a algo bastante complicado, pero no hay que romperse la cabeza. Aquí traemos para ti tres ideas espectaculares de cómo puedes maquillar a tus pequeños de manera fácil y sin muchas complicaciones.

También te puede interesar: Crea tus propios títeres de Masha y el Oso con retazos de tela para contar historias antes de dormir

3 ideas para hacer pintacaritas de Paw Patrol para tus hijos que aman las caricaturas

Aquí te dejamos 3 ideas espectaculares para hacer felices a los más pequeños:

1. Pintacaritas con huellitas, escudos y estrellas

Si a ti se te hace un poco complicado dibujar, esta es tu mejor opción. Con un poco de maquillaje puedes poner en su mejilla el escudo de la Patrulla Canina y rodear el ojo con huellitas de colores o estrellitas. Los niños lo amarán y se sentirán increíbles.

|Pinterest Kingdom Facepainting

2. Antifaz de Paw Patrol

Subamos un poco el nivel. Si quieres verte más profesional sin complicarte mucho, puedes hacer un antifaz metiendo detalles relacionados con los personajes o dibujarlos en pequeño. El antifaz debe tener toques que recuerden al personaje, como sus colores. De esta forma, tu hijo o hija se sentirá un héroe como los personajes de la caricatura.

|Pinterest Tinker Magic Face Painting

3. Rostro del personaje

Este es el nivel más complicado. Aquí cubriremos prácticamente todo el rostro de nuestro pequeño con maquillaje. En la frente puedes colocar el sombrero característico del personaje, acompañado por sus orejas. Cubriendo las cejas y rodeando el rostro, puedes poner parte del rostro del personaje. Por último, pintas su naricita negra y listo.

|Pinterest: Flor Huk

¿Cuál fue tu favorito?