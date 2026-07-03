La mesa del comedor es anticuada: esta es la tendencia moderna que optimiza el espacio

La clásica mesa del comedor está dejando de ser la protagonista en muchos hogares, especialmente en departamentos y viviendas de concepto abierto. En su lugar, las barras grandes con banquetas se consolidan como una tendencia moderna que optimiza el espacio, favorece la convivencia y aporta una estética más limpia y funcional.

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Este cambio responde a una nueva forma de habitar la casa, donde la cocina, el comedor y la sala se integran en un mismo ambiente. La American Society of Interior Designers (ASID) señala que el diseño de interiores actual busca espacios multifuncionales que se adapten a diferentes actividades cotidianas, desde cocinar y trabajar hasta compartir reuniones familiares o sociales.

Diseño de interiores: ¿Por qué las barras con banquetas están reemplazando a la mesa del comedor?

Las barras con banquetas dejaron de ser un elemento exclusivo de las cocinas para convertirse en el eje central de las áreas sociales. Su diseño permite aprovechar mejor los metros cuadrados y generar una circulación más fluida entre los distintos ambientes. Estas son las principales ventajas de esta tendencia:



Optimizan el espacio: ocupan menos superficie visual que una mesa tradicional y permiten mantener ambientes más despejados.

ocupan menos superficie visual que una mesa tradicional y permiten mantener ambientes más despejados. Integran la cocina y el comedor: crean una transición natural entre ambos espacios, favoreciendo la interacción mientras se preparan los alimentos.

crean una transición natural entre ambos espacios, favoreciendo la interacción mientras se preparan los alimentos. Son multifuncionales: además de servir para las comidas, funcionan como superficie de trabajo, estudio o reuniones informales.

además de servir para las comidas, funcionan como superficie de trabajo, estudio o reuniones informales. Aportan una estética contemporánea: sus líneas simples y su diseño minimalista encajan con estilos como el moderno, industrial, escandinavo y japandi.

sus líneas simples y su diseño minimalista encajan con estilos como el moderno, industrial, escandinavo y japandi. Permiten mayor flexibilidad: las banquetas pueden guardarse debajo de la barra cuando no se utilizan, liberando espacio de circulación.

De acuerdo con la National Kitchen & Bath Association (NKBA), las islas y barras amplias continúan siendo uno de los elementos más demandados en las remodelaciones de cocinas. Esto se debe a su funcionalidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos de vida.

¿Cómo incorporar una barra grande con banquetas sin perder comodidad?

Los diseñadores de interiores explican que el éxito de esta tendencia depende de una buena planificación para garantizar comodidad y funcionalidad en el uso diario.



Elegir una altura adecuada: las barras suelen medir entre 90 y 110 centímetros de alto, por lo que es importante seleccionar banquetas acordes para asegurar una postura cómoda.

las barras suelen medir entre 90 y 110 centímetros de alto, por lo que es importante seleccionar banquetas acordes para asegurar una postura cómoda. Dejar espacio suficiente entre asientos: los expertos recomiendan prever entre 60 y 70 centímetros por persona para facilitar el movimiento.

los expertos recomiendan prever entre 60 y 70 centímetros por persona para facilitar el movimiento. Optar por materiales resistentes: superficies de cuarzo, granito, porcelánico o madera tratada ofrecen durabilidad y un mantenimiento sencillo.

superficies de cuarzo, granito, porcelánico o madera tratada ofrecen durabilidad y un mantenimiento sencillo. Incorporar buena iluminación: lámparas colgantes sobre la barra ayudan a delimitar el espacio y aportan calidez al ambiente.

lámparas colgantes sobre la barra ayudan a delimitar el espacio y aportan calidez al ambiente. Complementar con almacenamiento: muchas barras incluyen cajones, estanterías o gabinetes inferiores que aumentan la capacidad de organización.

Los especialistas coinciden en que esta tendencia refleja la evolución de los hogares hacia espacios más dinámicos y sociales. Más que reemplazar por completo a la mesa del comedor, las barras grandes con banquetas ofrecen una solución práctica para quienes buscan optimizar cada metro cuadrado sin renunciar al diseño.