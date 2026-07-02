Muere destacada condesa, icono de la moda y la alta costura a los 99 años de edad; la última de su generación

El mundo se encuentra de luto ante una pérdida irreparable, esto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la condesa Cristiana Brandolini d'Adda quién falleció a los 99 años de edad y quién fue conocida por ser la última gran reina de la 'jet set' italiana y también por ser hermana de Gianni Agnelli. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer la reconocida figura de élite murió en su casa ubicada en Venecia. Es importante mencionar que hasta el momento se desconoce la causa que originó su muerte.

¿Quién era Cristiana Brandolini d'Adda?

Cristiana Brandolini d'Adda nació en Turín, en una familia con gran poder adquisitivo. Su padre Edoardo Agnelli fue conocido dentro de la industria automotriz por crear un gran imperio aunque lamentablemente él perdió la vida en un accidente aéreo cuando Cristina tenía tan solo 8 años de edad. Por otro lado, su estilo lleno de glamour y lujos la llevaron a ser un gran referente dentro de la moda, hecho que le ocasionó estar en la Lista Internacional de las Mejor Vestidas en 1973 (en donde fue considerada un “ejemplo sobresaliente de elegancia sin ostentación") y en el Salón de la Fama en 1975. “Siempre fue excéntrica, llena de curiosidad por las diferentes culturas, y lo mezclaba todo… Iba a un mercadillo con la misma actitud con la que iba a una casa de alta costura” fueron algunas de las palabras con las que su nieta la describió en 2017.

Por otro lado, la destacada condesa creó amplias relaciones sociales ya que fue íntima amiga del famoso diseñador Oscar de la Renta así como del destacado fotógrafo Cecil Beaton.

¿Quién fue la pareja de Cristiana Brandolini d'Adda?

Brando Brandolini fue quién se ganó el corazón de la reconocida figura de la moda. A pesar de la diferencia de edad entre los dos; ya que mientras ella tenía 19, él 29, ambos se enamoraron y contrajeron matrimonio. La misa se llevó a cabo en la basílica de San Bartolomeo all'Isola, a orillas del Tíber. Luego de esto tuvieron cuatro hijos: Tiberto, Leonello, Nuno y Brandino. La muerte de Cristiana deja un gran vacío en todas las personas que siguieron sus pasos de cerca, pero sin duda su legado vivirá a través del estilo que la caracterizó y el mismo que inspiró a miles de mujeres alrededor del mundo.