En este marzo de 2026 inicia la estación de la primavera, para dejar atrás el crudo invierno. Por ello, la moda ya sacó a la luz los peinados que serán tendencia en esta nueva temporada para lucir hermosa, de los cuales algunos son corte bob italiano y que en algún momento estuvieron a la moda en la década de los 60. Conoce estos 8 diseños de uñas almendradas delicadas: se te verán las manos de princesa.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, el corte bob italiano es corto, pero no demasiado largo, ya que se lleva a la altura de la barbilla. Por ello, tiene movimiento, volumen y da un toque de frescura, esencial para esta nueva estación en la que los rayos del Sol comienzan a intensificarse. Estos son los 11 diseños de uñas con flores perfectas para iniciar marzo 2026.

Las cualidades de los diferentes cortes bob son que crean la visión de una gran densidad, por lo que quedan perfectos para las mujeres que tienen el cabello fino; es decir, muy delgado.

Los 3 cortes bob italiano para primavera

1. Fleco: Un peinado que puedes llevar con corte bob italiano es el de un fleco hacia un lado, con ondas suaves.

Corte bob italiano: 3 ideas de peinados para lucir hermosa en primavera 2026|Pinterest

2. Puntas hacia afuera: Lo que destaca en este peinado son las puntas hacia afuera y un fleco recto por encima de la ceja.

Corte bob italiano: 3 ideas de peinados para lucir hermosa en primavera 2026|Pinterest

3. Melena: Suelta tu corte bob italiano con unas ondas rebeldes, a fin de que tu cabello se vea con más volumen.

Corte bob italiano: 3 ideas de peinados para lucir hermosa en primavera 2026|Pinterest

Cabe mencionar que el corte bob italiano les va bien a las mujeres con los tipos de rostro ovalados, alargados o de forma de corazón. En caso de que no sepas qué cara tienes, puedes utilizar la regla de la mandíbula, que consiste en medir la distancia entre la barbilla y el lóbulo de la oreja. En caso de que el resultado sea menor a 5.7 centímetros, se te verá espectacular.