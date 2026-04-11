Cortes de cabello aesthetic para mujeres de 20 años

Elegir un corte de pelo no es para anda sencillo debido a que tiene que ser una buena elección para poder lucir de la mejor manera, caso contrario pues todo podría terminar en caos.

Noticias Guerrero del 10 de abril 2026

Para mujeres de 20 años, los cortes aesthetic se definen por el movimiento, las capas marcadas y una fuerte inspiración en las décadas de los 70, 90 y 2000. Estos estilos buscan resaltar la textura natural del cabello y enmarcar el rostro con suavidad o audacia.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello aesthetic?

Para este 2026 las tendencias en corte de cabello son las siguientes:

Wolf Cut: Es la mezcla definitiva entre un mullet y un shag. Se caracteriza por tener mucho volumen en la parte superior, capas muy cortas que enmarcan la cara y puntas más largas y desfiladas.

Butterfly Cut (Corte Mariposa): Ideal para quienes no quieren sacrificar el largo. Utiliza capas estratégicas (cortas arriba y largas abajo) que crean la ilusión de dos cortes distintos y aportan muchísimo volumen.

Shaggy Cut: Un estilo retro que apuesta por capas desiguales y un flequillo "desordenado". Es perfecto para dar textura tanto a cabellos lisos como rizados.

Hush Cut: Una versión más suave y minimalista de las capas coreanas, enfocada en plumas ligeras que caen alrededor del rostro sin verse demasiado pesadas.

Bob Aesthetic: Desde el French Bob (a la altura de la mandíbula con flequillo) hasta el Blunt Bob (recto y sin capas), son opciones frescas y sofisticadas

Detalles que completan el look

Cabe destacar que un buen look puede combinarse con algunos agregados que son ideales. Algunas recomendaciones son:

Flequillos: Los flequillos cortina (curtain bangs) son el complemento estrella para casi cualquier corte aesthetic.

Textura: Estos cortes lucen mejor cuando se respeta la onda natural o se añade un poco de producto para dar ese aspecto "despeinado pero intencional".