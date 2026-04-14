Los 4 mejores cortes de cabello si tienes principio de alopecia para disimular entradas

El cuidado del cabello no solo se trata de mantenerlo higienizado, mantenerlo hidratado, cortarlo y peinarlo. Nuestra cabellera puede presentar diferentes problemáticas que requieren de nuestra atención y acción inmediata.

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La alopecia se presenta como una de las afecciones más conocidas y que consiste en la caída del cabello. Mientras los expertos dan cuenta sobre las causas y los tratamientos, desde el mundo de la belleza hacen hincapié en cortes de cabello que disimulan entradas, algo que la Inteligencia Artificial (IA) pone en relieve.

¿Qué es la alopecia?

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que la pérdida del cabello (alopecia) puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente. Sus expertos advierten que puede ser el resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento.

Al respecto, un informe de la Clínica Universidad de Navarra (España) resalta que la alopecia es un motivo de consulta muy frecuente en dermatología y, aunque muchas veces se considera un problema estético, puede afectar notablemente a la calidad de vida y a la autoestima de quien la padece.

Cortes de cabello para personas con alopecia

Ante lo expuesto por los expertos, la Inteligencia Artificial se encargó de analizar una vasta base de datos sobre el tema y dio con apreciaciones provenientes del mundo de la belleza. La aplicación Gemini fue la encargada de hacer referencia a “estrategias” que ayudan a las personas con principio de alopecia.

“Cuando se trata de disimular las entradas, la clave no es necesariamente ‘tapar’, sino desviar la atención o integrar el nacimiento del cabello de forma natural con el resto del corte”, remarca Gemini. Por lo tanto, la IA de Google comparte las cuatro mejores opciones de corte de cabello para manejar los primeros signos de alopecia con estilo:

El Textured Crop (Corte con Textura): Es probablemente el mejor corte para este propósito. Consiste en dejar los laterales cortos y la parte superior con capas desfiladas y textura.



Por qué funciona: Al peinar el cabello hacia adelante con un acabado "desordenado", las capas cubren las entradas de manera orgánica en lugar de forzada.

Tip de estilo: Usa una cera de acabado mate; los productos con brillo separan el cabello y hacen que el cuero cabelludo se note más.

Buzz Cut (Rapado Uniforme): Si el cabello está perdiendo densidad general, el rapado es la solución más radical y efectiva.



Por qué funciona: Al reducir la diferencia de longitud entre las zonas con cabello y las entradas, estas se vuelven mucho menos evidentes. Además, proyecta una imagen de confianza y limpieza.

Variación: Puedes pedir un fade (degradado) en los laterales para que la transición sea aún más moderna.

Crew Cut (Corte Militar Clásico): Es el punto medio entre el rapado y un corte corto tradicional. Los laterales van muy cortos y la parte superior ligeramente más larga, peinada sutilmente hacia un lado o hacia arriba.



Por qué funciona: Al mantener los costados muy pulidos, la atención visual se desplaza hacia la parte superior de la cabeza, restando importancia a la línea de las sienes.

Ivy League: Es una versión más larga y elegante del Crew Cut. Permite que el cabello de la parte superior sea lo suficientemente largo como para peinarlo de lado, pero manteniendo una estructura corta.

