5 cortes de cabello que te hacen ver más vieja si tienes más de 40

Los cortes de cabello son cambios importantes en el look por lo que se debe elegir con mucha conciencia. Ante esto es que si pasas los 40 años pues no debes elegir estos estilos ya que te hacen ver más vieja.

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Debes tener en cuenta que a partir de los 40 años, la textura del cabello y las facciones cambian, por lo que ciertos estilismos pueden sumar años de forma involuntaria. Aquí tienes los 5 cortes de cabello que suelen envejecer y cómo puedes transformarlos para lograr un efecto rejuvenecedor.

¿Cuáles son los cortes de cabello que envejecen?

Melena extra larga, recta y sin capas

El cabello demasiado largo y plano arrastra visualmente las facciones hacia abajo. Esto acentúa la flacidez facial y hace que el rostro luzca cansado.

La alternativa: Apuesta por un largo a la altura del pecho o clavícula, incorporando capas suaves alrededor del rostro para aportar movimiento y volumen.

Corte Shag extremo o demasiado desfilado

Aunque las capas están de moda, un corte excesivamente texturizado o con puntas muy desfiladas hace que el cabello se vea escaso, fino y maltratado.

La alternativa: Elige un corte Long Bob (Lob) texturizado pero con base sólida, manteniendo las puntas con un aspecto sano y denso.

Bob ultra corto y recto (estilo paje)

Un corte recto, rígido y que termina exactamente en la mandíbula enmarca el rostro de forma muy dura. Esto resalta las líneas de expresión y la pérdida de firmeza en el cuello.

La alternativa: Un French Bob con un flequillo ligero y puntas ligeramente desfiladas, o un Bob invertido que sea más largo al frente para estilizar las facciones.

El corte de pelo French Bob es corto, por arriba de la mandíbula.|(ESPECIAL/Pinterest)

Pixie extremadamente corto y plano

Los cortes estilo varonil que quedan completamente pegados al cráneo y sin volumen eliminan la suavidad del rostro. Al dejar las facciones totalmente expuestas, endurecen los rasgos.

La alternativa: Un Pixie asimétrico o con un flequillo largo y lateral. Mantener volumen en la parte superior aporta frescura y un aire moderno.

Flequillo ultra corto, recto y espeso

Los flequillos geométricos cortados muy por encima de las cejas crean una línea horizontal muy dura en la frente. Esto ensancha las facciones y dirige toda la atención hacia las líneas de los ojos.

La alternativa: Un flequillo cortina (curtain bangs) o un flequillo desfilado y abierto. Estos estilos suavizan la mirada y disimulan las arrugas de la frente de manera natural.