5 cortes de pelo cropped a la nuca para lucir fresca en el verano

En la época de altas temperaturas muchas personas optan por los estilos cortos. Es por esto que te vamos a contar los cortes de pelo cropped que son cómodos y fáciles de mantener.

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Cabe destacar que el bob es uno de los preferidos, pero hay versiones que son acertadas en esta época como el cropped. Este se caracteriza por romper con el clásico bob y tiene un punto rejuvenecedor que favorece mucho. Además, apuesta por un acabado más escalado.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para el verano?

Con ondas y raya en medio

En este caso debes tener en cuenta que la raya al medio aporta simetría y un efecto más pulido. A esto le sumamos que la longitud a la mandíbula enmarca el rostro y resalta los pómulos. Es un look versátil, moderno y fácil de adaptar según el tipo de cabello y el acabado.

Rizado

El corte cropped en textura rizada aporta mayor volumen y movimiento, potenciando su carácter natural y desenfadado. Los rizos aportan densidad visual y textura, presumiendo así de una melena elegante y juvenil.

Efecto redondeado

Este es un corte a la altura de la mandíbula que gana suavidad y volumen al peinar las puntas hacia adentro. Es una gran opción para poder dulcificar los rasgos, aportar movimiento al cabello y enmarcar el rostro de forma favorecedora.

Hacia atrás: efecto pulido

Luego nos encontramos con este estilo que despeja el rostro, realza los pómulos y la línea del cuello y transmite una imagen limpia y estructurada. Además, aporta sensación de estiramiento visual, afinando las facciones y potenciando un look moderno.

Con raya al lado

Por último, tenemos este corte de cabello que se caracteriza por enmarcar las facciones de forma favorecedora. Este sencillo gesto de peinado añade volumen en la parte superior del cabello, creando un efecto de mayor densidad y movimiento.