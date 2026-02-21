5 cortes de cabello para darle volumen a tu pelo rizado

Un corte de cabello es una gran decisión debido a que un paso en falso puede arruinar por completo tu look. Es por esto que tienes que tomar consejos de especialistas para elegir bien.

En este caso nos vamos a centrar en el cabello rizado corto y las variables que te van a aportar volumen natural. De esta manera vas a poder tener la textura y movimiento que deseabas sin morir en el intento.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello para pelo rizado?

Corte de cabello rizado recto

A la hora de elegir un corte de pelo tienes que optar por aquellos que crean looks muy interesantes. Cabe destacar que este no es el estilo más fácil de manejar debido a que se requiere frecuentes retoques y un detallado peinado diario para darle un aspecto preciso y bien pensado.

Este corte necesita mantenimiento.|Pinterest

Corte de cabello rizado en capas

Este es un corte para pelo corto rizado que se caracteriza por su practicidad. Este estilo ayuda a maximizar el rizo en cada movimiento y sección del cabello. Es armonioso y delicado, crea volumen, pero no de forma exagerada.

Cortes de cabello rizado jaunty

El término “jaunty”, se refiere a un corte de pelo muy ligero, con movimiento y muy divertido. El pelo corto rizado queda muy bien con este estilo porque potencia su naturalidad.

Corte de cabello pixie rizado

El corte pixie es muy favorecedor para el pelo corto rizado. Es delicado e increíblemente femenino y permite realzar la textura de los rizos con un largo mínimo. Además, es muy fácil de mantener diariamente.

Este corte es fácil de llevar.|Pexels

Corte de cabello wolf-shaggy para pelo rizado

Este corte ha ido evolucionando por lo que es uno de los más beneficiosos para el pelo rizado. Este implica melenas más largas en la nuca hasta el cuello, mechones que enmarcan el rostro en los laterales y la presencia de flequillos que pueden ser voluminosos o ligeros.