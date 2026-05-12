3 cortes de cabello para renovar tu look si tienes el cabello maltratado

El cabello es una parte muy importante en la imagen de una persona y es por eso que hay quienes dedican mucho tiempo a embellecerlo. Los cortes en tendencia, las técnicas y estilos que complementan cualquier look también sirven para poner de relieve la personalidad y eso es lo que le otorga mayor preponderancia.

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Sin embargo, no todo pasa por lo que dicta la moda y existen ocasiones en las que los cortes de cabello y los peinados deben ser elegidos en base a factores como la forma del rostro, las facciones que deseamos resaltar u ocultar, y el estado de nuestro pelo.

Cabello maltratado

En muchas oportunidades, nuestro cabello puede lucir maltratado y este aspecto suele ser el resultado de la pérdida de su capa protectora natural, conocida como cutícula, resume la Inteligencia Artificial (IA). Cuando esta capa se levanta o se rompe debido al uso excesivo de herramientas de calor (planchas y secadores), procesos químicos agresivos como decoloraciones o la exposición prolongada al sol, la fibra capilar pierde su capacidad para retener humedad, advierte la aplicación Gemini.

#CuidadoCapilar #CabelloS ♬ sonido original - SALO CENTER OFICIAL | CARACAS @salocenteroficial ¿CABELLO MALTRATADO? ¡Hablemos con la verdad! 🚫💆‍♀️ A veces nos preguntamos por qué nuestro cabello no se ve como el de los comerciales, pero la respuesta está en esos "pequeños" descuidos diarios. ✨ Si te identificas con alguna de estas situaciones, ¡este mensaje es para ti!: ❌ Usar cualquier shampoo sin ver qué necesita tu hebra. ❌ Plancharlo a diario sin una gota de protector térmico. ❌ Amarrarlo cuando aún está mojado (¡el error número uno!). ❌ Olvidar por completo las mascarillas hidratantes o el acondicionador. En Salocenter no solo te vendemos productos, ¡te damos la asesoría para que dejes de castigar tu melena y empieces a amarla de verdad! El secreto no es magia, es técnica y buenos hábitos. Visítanos y armemos juntas una rutina que sí funcione para tu tipo de cabello. ¿Cuál de estos errores es el que más te cuesta dejar de cometer? ¡Confiesa aquí abajo! 👇👀 #SaloCenter

De todos modos, además de los factores externos, hay que tener en cuenta los hábitos diarios de cuidado ya que desempeñan un papel crucial en la salud de la hebra. Esta es una parte importante si queremos lucir un cabello saludable, añade la IA.

Cortes para renovar el look

Todo lo enumerado anteriormente impide que la luz se refleje uniformemente sobre la superficie del cabello, lo que genera esa apariencia de "paja" o frizz constante que caracteriza al pelo dañado, sentencia Gemini.

En este marco, la Inteligencia Artificial afirma que renovar el look cuando el cabello está maltratado requiere de un equilibrio entre tendencia y salud capilar. “La clave es eliminar las puntas abiertas y la fibra porosa sin sacrificar el estilo”, señala Gemini y comparte tres opciones ideales para sanear tu melena con mucho estilo:

El "Bob" desfilado o Shaggy Bob: Si el daño es considerable, un corte a la altura de la mandíbula o el cuello es la mejor solución.



Por qué funciona: Al ser un corte con capas ligeras y movimiento, permite eliminar gran parte de lo maltratado sin que el cabello se vea "pesado" o sin vida.

Estilo: El acabado desordenado (messy) disimula las puntas que aún puedan estar en proceso de recuperación, dándote un aire moderno y desenfadado.

Corte "clavicut" con puntas rectas: Es el largo ideal (a la altura de la clavícula) para quienes no quieren un cambio tan drástico pero necesitan limpieza.



Por qué funciona: Al cortar las puntas de forma recta y sólida, el cabello recupera visualmente su grosor y fuerza. Elimina esa apariencia "transparente" que suele quedar cuando el cabello está muy procesado.

Estilo: Es extremadamente versátil y elegante; se ve impecable tanto liso como con ondas suaves.

Corte "mariposa" (Butterfly Cut): Si te resistes a perder el largo, este corte es el compromiso perfecto.

