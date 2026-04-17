Los 3 cortes de cabello que ayudan a definir la mandíbula y resaltar las facciones

En el mundo de la belleza se puede decir que cada color, cada corte de cabello y cada estilo de peinado se corresponden con una forma de rostro, un color de ojos y una personalidad determinadas. A esto se suman las preferencias de cada persona, motivo por el cual el tema es por demás versátil.

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Si perseguimos ciertos objetivos a la hora de elegir un corte de cabello, lo mejor será consultar con un especialista en el tema. Sin embargo, en la actualidad muchos dejan estas consultas en manos de la Inteligencia Artificial (IA) que no solo brinda información sino que hasta puede generarnos una imagen con el peinado que preferimos.

Los efectos de cortarse el cabello

Al respecto, la IA explica que los cortes de cabello permiten transformar la apariencia física y armonizar las facciones, actuando como una herramienta estética para equilibrar las proporciones del rostro. La aplicación Gemini añade que, además de su función visual, el corte facilita la salud capilar, ya que elimina las puntas dañadas y promueve un crecimiento más vigoroso y manejable.

Esta tecnología también afirma que el corte de cabello funciona como un medio de expresión personal y renovación psicológica. Por lo tanto, permite a las personas proyectar su identidad, adaptarse a nuevas etapas de vida o simplemente experimentar con tendencias que reflejen su estado de ánimo, advierte Gemini.

¿Qué cortes definen la mandíbula?

Más allá de conocer los efectos de cortarse el cabello, Gemini recuerda que la elección de un estilo depende, entre otros factores, del formato de nuestro rostro y del objetivo que perseguimos. En este marco, esta Inteligencia Artificial se ha encargado de traerles respuesta a quienes buscan un cambio de look que actúe casi como un "contouring" natural.

Gemini remarca que la clave está en elegir cortes que utilicen líneas geométricas o capas estratégicas para enmarcar el rostro. Es por ello que presenta tres opciones infalibles para definir la mandíbula y resaltar las facciones:

El "sharp bob" (corte bob recto): Este es, por excelencia, el corte que más favorece la estructura ósea. Se caracteriza por ser un corte recto, sin capas, que termina justo a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo.



Por qué funciona: La línea horizontal tan marcada crea una ilusión óptica que "levanta" los rasgos. Al terminar justo en el hueso de la mandíbula, atrae la mirada hacia esa zona, haciendo que se vea más angulosa y definida.

Tip de estilo: Llévalo con una raya al medio para una simetría total o con un acabado extra liso para maximizar el efecto geométrico.

Long shag con capas frontales (face framing): Si prefieres mantener el largo de tu cabello, el secreto está en las capas frontales o el estilo "shag" de inspiración setentera.



Por qué funciona: A diferencia de los cortes rectos largos que pueden "tirar" los rasgos hacia abajo, las capas cortas que comienzan a la altura de los pómulos o la mandíbula rompen la verticalidad. Estas capas actúan como flechas que señalan directamente hacia tus puntos fuertes.

Tip de estilo: Pide que las capas se corten "hacia adentro" para que abrazen el contorno de tu rostro, acentuando la línea del mentón.

Bixie o pixie alargado: Para quienes se atreven con el cabello corto, el bixie (una mezcla entre bob y pixie) es ideal porque deja el cuello despejado, lo cual estiliza automáticamente la parte inferior del rostro.

