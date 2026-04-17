5 cortes de pelo corto que aportan volumen

Las mujeres se animan cada vez más a las melenas cortas que son super recomendadas en la época de calor porque aporta frescura. Aquí te traemos unos cortes de pelo que resaltan la belleza natural. Las capas son grandes aliadas para ahora.

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Como mencionamos anteriormente las capas están tomando mucha relevancia en la actualidad y puedes ir adaptando estos cortes a tus gustos como a las facciones. Anímate a hacer una buena transformación.

¿Cuáles son los cortes de pelo que dan volumen?

Bob con capas suaves

Este es un clásico que tiene un giro interesante ya que suma capas suaves que brindan volumen y estructura. Esto logra que aquellos cabellos lisos o muy finos puedan ganar textura y efecto densidad inmediato. Es un corte muy favorecedor y las puntas sutilmente rebajadas definen y perfilan mucho mejor el rostro.

Bob clavicut

Luego nos encontramos con un clavicut que es uno de los favoritos porque brindan estilo y rejuvenece inmediatamente. Cabe destacar que es asimétrico con una caída hacia las clavículas. Así también se juega con la forma de las puntas y se marcan suaves capas. Ideal para ganar movimiento y densidad en la línea de las puntas.

Bob degradado

Este estilo es muy elegido porque incorpora capas progresivas y brinda un resultado ligero de medios a puntas. La técnica aporta más volumen en la parte superior y la inferior se asemeja a un corte corto, de ahí el contraste y el atractivo. Un corte muy estiloso y la opción perfecta para quienes desean un corte de pelo corto sin dar el paso a un corte garçon.

Corte lob con capas estratégicas

Tenemos un estilo favorecedor por su versatilidad. Su longitud es hasta la altura de los hombros y utiliza capas estratégicas para aportar volumen y textura. Se recomienda para mujeres que quieren seguir utilizando recogidos, coletas y llevar una melena con movimiento.

'Bob' francés

Por último, tenemos un bob francés que es muy elegante y con mucha personalidad. Es un bon a la mandíbula y con flequillo corto que es por encima de las cejas. Su acabado es irregular y desenfado y es perfecto para enmarcar la mirada y resaltar los pómulos.