¿Cómo planchar el pelo de forma correcta? Este es el truco para que quede perfecto para no maltratarlo

Alisar el pelo con el calor de la plancha es un reto para algunas personas, especialmente para aquellas mujeres que tienen el cabello muy grueso u ondulado. Sin embargo, hay un truco para conseguir el liso perfecto, el cuál consiste en la técnica y el cepillo que se utiliza así que aquí te contamos todo para lucir un pelo fabuloso.

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¿Cómo conseguir el planchado perfecto en el pelo?

Uno de los pasos que forzosamente debes seguir y es un no negociable es el uso del protector térmico de calor para el pelo. Hoy en día hay en diversas versiones, ya sea en crema o líquido, por lo que debes elegir el que mejor te parezca y se acople a tu tipo de pelo. Ahora bien, una vez que hayas rociado el protector de medios a puntas en tu pelo deberás dividir las partes de tu cabello, puedes sostenerlas con pinzas.

Uno de los pasos fundamentales para conseguir un planchado perfecto que parezca hecho en un salón de belleza es utilizar un cepillo de cerdas finas y medianamente separadas. Colocarás el cepillo en la raíz del pelo con una pequeña sección y la plancha debajo del cepillo para posteriormente ir bajando muy lentamente. Asegúrate de tomar muy poca cantidad y que todo el cabello esté dentro de la plancha y nada quede fuera. Harás eso con cada sección de pelo.

Respecto a la temperatura de la plancha es muy importante que el calor se mantenga entre 160°C y 180°C para el pelo normal y medianamente grueso. Por el contrario, para el pelo muy grueso y rizado se puede usar temperatura entre 190°C y 200°C. De igual forma puedes hacer de manera previa algunas pruebas en el cabello para verificar que no se queme.

Tratamientos para el cabello

A pesar de que hayas agregado protector de calor a tu pelo antes de haberlo planchado es fundamental que añadas un aceite para sellar las puntas y evitar la resequedad. De igual forma es importante que al menos una vez a la semana utilices mascarillas reparadoras así como enjuague. Por otro lado, debes evitar usar a diario el calor ya que este daña el cabello a largo plazo. Expertos también recomiendan cortar las puntas del pelo al menos cada 2 o 3 meses.

Mascarillas para el cabello

A pesar de que hoy en día hay diversos productos en el supermercado también puedes crear tu propia mascarilla de forma casera con leche de coco, aceite de oliva y aguacate, esto para nutrir el pelo y evitar la resequedad además de que aportará gran brillo al cabello. Deja actuar sobre el pelo de medios a puntas por 20 minutos y después enjuaga con agua fría. Puedes hacerla una vez a la semana.