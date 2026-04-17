Microjardines, la nueva tendencia que adorna espacios pequeños y los hace ver lujosos

Para decorar un hogar con plantas, no siempre se necesita tener un jardín enorme, sino que basta con un poco de ingenio para acomodar las macetas y que se vea aesthetic. Y una solución que no falla, son los microjardines, un estilo que se está apoderando de las tendencias en 2026 y que es perfecto para departamentos que tienen el espacio reducido.

Se trata de un concepto que tiene como propósito principal la cosecha de plantas, hortalizas, plantas medicinales y hasta aromáticas en lugares chicos, como balcones y patios, según la definición de Food and Agriculture Organization. El atractivo principal es que no se necesitan zonas muy amplias para hacer la siembra, pues prioriza el aprovechamiento de esquinas, techos y muros con un acabado de lujo.

¿Cómo poner microjardines en departamentos reducidos?

Una de las mayores ventajas que ofrecen los microjardines, es el hecho de que pueden instalarse fácilmente y en poco tiempo. Esto gracias a que el concepto de adaptar "lugares inimaginables" hace que resulte sencillo la adaptación y ubicación de las macetas.

Los espacios reducidos son ideales para poner un microjardín|Freepik

De acuerdo con un artículo del sitio especializado Harvest by Hillwood, los puntos clave para armar un jardín de concepto "miniatura" consisten en elegir las zonas a utilizar; pueden ser balcones, terrazas o patios. Lo siguiente es determinar cómo se pueden optimizar los espacios, lo que es posible lograr con repisas, esquineros o muros ecológicos.

¿Qué tipos de plantas se pueden poner en un microjardín?

El último paso antes de que el microjardín quede listo, consiste simplemente en seleccionarse las especies que se pondrán, ya sea en crecimiento o en semillas. Lo único a considerar es que lo ideal es que se trate de plantas que no crezcan demasiado frondosas, o bien, que puedan acomodarse a espacios justos.

En los microjardines se pueden poner plantas de decoración o para consumo personal|Freepik

Dependiendo de si solo se quiere para embellecer el hogar o si se pretende usar como huerto personal, serán los tipos cosechados. En este sentido, un artículo de Hobby Farms menciona que los microjardines son ideales para tener plantas de albahaca, de tomate o de zanahorias; mientras que las enredaderas que se ven bien y se adaptan a los muros para dar una apariencia "aesthetic" que está en tendencia este 2026.