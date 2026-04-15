Los 3 cortes de cabello que disimulan las orejas prominentes y resaltan facciones

Todas las personas somos distintas, tenemos diversas personalidades y también estilos a la hora de vestir, peinarnos y hasta cuando de maquillaje se trata. Son las facciones de nuestro rostro y nuestra piel lo que, por ejemplo, destacan a la hora de elegir el corte de cabello más adecuado.

Noticias Querétaro del 13 de abril 2026

Es en este punto que el mundo de la moda nos invita a investigar un poco y tomar las recomendaciones de los expertos en la materia. Elegir el corte de cabello adecuado para nuestro rostro, nuestro estilo y nuestra personalidad parece ser algo bastante complejo.

¿Cómo elegir el corte adecuado?

Gemini afirma que para elegir el corte de cabello ideal, el primer paso es identificar la geometría de nuestro rostro (ovalado, cuadrado, redondo o corazón) y la textura natural de nuestra hebra. Esta Inteligencia Artificial (IA) añade que es fundamental observar cómo cae tu cabello por sí solo, ya que un buen diseño debe trabajar a favor de tus remolinos y ondas naturales.

#barbertips #haircut #hairlook #orejasgrandes ♬ sonido original - velazquezcutz @velazquezcutz Si tienes las orejas grandes y cada vez que te haces un corte sientes que se notan más… este vídeo te interesa. Hoy te enseño el Top 5 cortes de pelo para disimular orejas y equilibrar tu rostro usando solo visagismo y técnica de barbero. Desde taper fades con volumen lateral hasta mullets modernos y cortes con caída natural, verás qué estilos ayudan a cubrir, suavizar o equilibrar la zona sin perder estética ni personalidad. 💈 Si buscas un corte que te favorezca y no sabes por dónde empezar, este vídeo te va a ahorrar muchos errores. #menstyle

A todo esto, esta tecnología le suma que se debe considerar nuestro estilo de vida y la frecuencia con la que estamos dispuestos a visitar el salón de belleza. Por lo tanto, Gemini aconseja no dudar en consultar con un profesional y recordar que las tendencias son solo una guía.

Cortes para disimular orejas prominentes

Teniendo en cuenta que para Gemini lo más importante es que el resultado final potencie nuestra seguridad personal y se adapte a nuestra rutina diaria, hoy trae un dato muy interesante para quienes tienen orejas prominentes.

“Si buscas equilibrar la atención visual y suavizar el perfil, el secreto no es solo cubrir las orejas, sino jugar con el volumen lateral y el movimiento”, sentencia esta Inteligencia Artificial. La aplicación de Google ofrece tres opciones estratégicas que logran ese balance y, de paso, resaltan la estructura ósea:

El Shag (o corte en capas largas): Este es, posiblemente, el corte más efectivo. Al trabajar con muchas capas y texturas, el cabello adquiere una forma orgánica que rompe la línea recta de las orejas.



Por qué funciona: Las capas cortas que caen a los lados de la cara actúan como un marco natural. El volumen se distribuye de manera que las orejas quedan integradas en el "caos" controlado del peinado.

Factor resaltador: Al añadir flequillo cortina (curtain bangs), diriges la mirada directamente a los pómulos y los ojos.

Bob con volumen lateral (o Long Bob): Si prefieres un estilo más pulido, el Bob es ideal, pero con un truco: debe tener textura. Un Bob demasiado liso y pegado al cráneo podría acentuar lo que queremos disimular.



Por qué funciona: Al darle cuerpo con ondas suaves o un acabado "despeinado", el ancho visual del cabello sobrepasa el de las orejas, haciendo que estas pasen desapercibidas.

Factor resaltador: Un Bob que termine justo a la altura de la mandíbula define increíblemente la línea del mentón, dando un aspecto más estructurado al rostro.

Corte tapered con flequillo largo (Estilo Pixie Largo): Para quienes prefieren el cabello corto, no es necesario renunciar a la comodidad. La clave es mantener los laterales con suficiente longitud para que no queden "rapados" justo detrás de la oreja.

