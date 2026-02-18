Los 5 mejores cortes de cabello para Primavera-Verano

Estamos a poco de que llegue una de las épocas más esperadas del año que es la Primavera-Verano. Ante esto es que ya los especialistas comienzan a adelantar las tendencias que se van a utilizar en el cabello.

Ante esto es que han surgido cuáles serán los cortes de cabello que se van a imponer. Los estilos tanto largos como cortos son los que van a imponerse para lucir de la mejor manera.

¿Cuáles son los cortes de cabello que serán tendencia?

Corte de cabello en C (o curve cut)

Este es un estilo ideal para los que buscan conservar el largo, pero a su vez dejar una melena pesada. Se trata del curve cut que suma una dosis de movimiento, un corte que enmarca la cara con capas en forma de C. Era un look muy utilizado en los 90 por estrellas como Jennifer Aniston.

Corte de cabello en pico (o V-shape)

Luego nos encontramos con otro clásico que sigue siendo una de las tendencias de cabello largo. Fue muy utilizado en los 2000 por famosos como Britney Spears y Beyoncé. Los estilistas lo recomiendan por su bajo mantenimiento y su capacidad de aportar textura sin recurrir a mucha tijera.

Corte de cabello mariposa

El corte mariposa en uno de los favoritos debido a su capacidad para enmarcar el rostro con capas estratégicas. Lo ideal es que luzcan definidas y en distintos largos para potenciar el efecto además puedes agregarle un fleco desenfadado.

Corte de cabello con fleco recto

Los flecos siguen siendo unos de los más usados y el fleco recto es de los que mejor lucen. Una de las referentes es Taylor Swift que opta por un estilo que enmarca la mirada y acorta los rostros delgados.

Corte de cabello con capas largas

Por último, tenemos este corte de cabello largo con capas. Es una versión versátil y muy fácil de peinar, es un corte que permite mantener el largo deseado mientras añade movimiento y dimensión.