Famosa muestra pruebas de que es amante de Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar son uno de los jóvenes matrimonios que más llama la atención en el mundo del espectáculo mexicano. Aunque ambos tienen destacadas trayectorias en el plano musical, es su vida privada lo que despierta más intriga.

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Luego de una semana en la que rumores apuntaban a Nodal de haberle sido infiel a la hija de Pepe Aguilar, motivo por el cual se habría cancelado la boda prevista para mayo, su supuesta amante rompió el silencio en redes sociales. Los fanáticos del artista la acusan de hacer montajes fotográficos.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar separados?

Desde el lunes de la semana pasada, Christian Nodal y Ángela Aguilar están nuevamente bajo la lupa de los medios de comunicación y de los internautas. Es que trascendió que la pareja atraviesa una crisis sentimental y que una infidelidad por parte del cantante sería el motivo de que estén separados.

|Instagram /iveethzz /nodal /Canva

Este fin de semana ambos se mostraron en redes sociales compartiendo tiempo junto a su amigo Kunno, pero las imágenes no han bastado para disipar los rumores de separación. La publicación del videoclip de “Un Vals” ha acentuado los rumores debido a la actriz protagonista ya que se parece mucho a Cazzu, ex pareja de Nodal.

¿Qué dijo la supuesta amante de Nodal?

En medio de los rumores, la supuesta amante de Christian Nodal rompió el silencio en redes sociales. Se trata de la influencer Iveethz quien a través de su cuenta de TikTok ha compartido fotografías, audios y videos con el fin de demostrar que mantiene una relación con el intérprete de “Botella tras botella”.

Las expresiones de Iveethz han despertado aún más la polémica, aunque los seguidores de Christian Nodal y Ángela Aguilar la acusan de haber manipulado las fotografías para hacer creer que mantiene una relación extramarital con el artista mexicano.

En uno de los posteos, donde los internautas la han criticado, ella se limitó a responder: “Ese video es del año pasado. Yo no veo a Nodal desde hace dos meses”. Sin embargo, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar se han expresado al respecto por lo que esta historia por ahora se mueve en un guion sostenido por rumores.

