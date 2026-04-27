7 diseños de uñas aesthetic que puedes usar esta primavera: te harán ver bonitas las manos

Con todas las tendencias de belleza que están dominando en esta temporada de primavera / verano 2026, los diseños de uñas aesthetic se han convertido en los mejores aliados para lucir manos radiantes en cualquier momento. Esto gracias a que existen numerosas inspiraciones de modelos que combinan color, siluetas y texturas para resultados únicos que combinan con todo y son muy favorecedores.

Uñas aesthetic: los diseños que serán tendencia en primavera 2026

Diseños de uñas con lunares en base lechosa . El acabado translúcido estilo "milky" es una de las técnicas más populares del momento y no es para menos, pues no solo se ve bonita, sino que también es muy versátil. Una forma de llevarla que no falla, es con modelos cortos y pequeños puntitos en blanco y negro.



. El acabado translúcido estilo "milky" es una de las técnicas más populares del momento y no es para menos, pues no solo se ve bonita, sino que también es muy versátil. Una forma de llevarla que no falla, es con modelos cortos y pequeños puntitos en blanco y negro. Punta almendrada larga con verde metalizado. Si hablamos de diseños de uñas que les quedan a todas, está la punta almendrada, que afina visualmente los dedos y se ve sofisticada

7 diseños de uñas que se ven aesthetic y son perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Manicure tipo carey con french de colores . Entre las inspiraciones de "nail art" que sí son aesthetic , los modelos tipo carey son un rotundo acierto para lucir manos hermosas todos los días. Y si quieres algo todavía más llamativo, prueba con los estilos de la punta francesa que salen de lo tradicional



. Entre , los modelos tipo carey son un rotundo acierto para lucir manos hermosas todos los días. Y si quieres algo todavía más llamativo, prueba con Uñas aesthetic con glitter y estrellas. El manicure con brillo es un clásico que no pasa de moda, especialmente cuando se luce de la manera correcta. Por ejemplo, puede llevarse en una base transparente con glitter encapsulado y un par de estrellas brillantes como protagonistas.

7 diseños de uñas que se ven aesthetic y son perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Uñas nude con punta francesa doble . Los diseños de uñas francesas siempre se ven bien y son excelentes para probar combinaciones inesperadas gracias a su versatilidad. En estos casos, la llamada "punta doble" sobre una base nude ayuda a dar dimensión y puede replicarse en cualquier color para un acabado aesthetic .



. Los diseños de uñas francesas siempre se ven bien y son excelentes para probar combinaciones inesperadas gracias a su versatilidad. En estos casos, . Manicure en colores pastel con detalles románticos . Rosa, amarillo, lavanda o azul cielo: los diseños de uñas en tonos pastel les quedan bien tanto a pieles claras como a pieles morenas



. Rosa, amarillo, lavanda o azul cielo: Diseños de uñas cortas color café con flores. La temporada de la primavera 2026 es el pretexto perfecto para usar manicure floral, pero eso no significa que deba verse aburrido ni mucho menos. Y una forma de transformar estos estilos de "nail art" es apostando por combinaciones inesperadas, justo como lo es el café con flores verde olivo.