Del mini bob al estilo garçon: cortes cortos tendencia para primavera 2026

La temporada primavera 2026 llega con un claro protagonista en materia de belleza: el cabello corto. Las tendencias capilares están dejando atrás las melenas muy largas para dar paso a estilos versátiles y llenos de personalidad. Los cortes cortos (por encima de los hombros) se posicionan como los favoritos para quienes buscan renovar su imagen con un look moderno y fácil de mantener.

Este cambio también responde a una nueva manera de entender la estética: cortes de cabello que resaltan los rasgos del rostro, aportan movimiento y permiten jugar con diferentes texturas. Para muchos estilistas, el auge del cabello corto refleja una búsqueda de practicidad. Además, estos looks permiten adaptar la tendencia a distintos tipos de cabello y formas de rostro.

5 cortes cortos en tendencia para la primavera 2026

Los expertos en estilismo coinciden en que los cortes cortos de esta temporada combinan estructura, textura y naturalidad. Estos son algunos de los estilos que dominarán los salones de belleza.



Mini bob

Este corte es una versión más corta del clásico bob y suele ubicarse entre la mandíbula y la mitad del cuello. Su acabado limpio y elegante lo convierte en uno de los favoritos de la temporada. La estilista de celebridades Chris Appleton destaca que el mini bob resalta el contorno del rostro y aporta un aire sofisticado con muy poco esfuerzo.

Bixie

La mezcla entre bob y pixie continúa siendo tendencia. El bixie mantiene el volumen del bob pero con la ligereza del pixie, lo que permite un look juvenil y dinámico que funciona bien con diferentes texturas de cabello.

Corte garçon

Inspirado en la estética parisina, el estilo garçon es un corte muy corto y pulido que destaca los rasgos faciales. Según el estilista británico Sam McKnight, este look es perfecto para quienes buscan un cambio elegante y con carácter.

Shag corto

Este corte incorpora capas suaves y desordenadas que aportan volumen y movimiento. Es ideal para cabellos ondulados o con textura natural y se ha vuelto muy popular en redes sociales por su estilo relajado.

Pixie texturizado

El pixie sigue evolucionando con capas más suaves y flequillos ligeros que aportan dinamismo. Este estilo es uno de los más prácticos y modernos para quienes quieren un look corto con personalidad.

¿Por qué los cortes de pelo corto son tendencia en 2026?

Más allá de la estética, los cortes cortos están ganando popularidad por su versatilidad y facilidad de mantenimiento. La estilista estadounidense Jen Atkin, fundadora de OUAI Haircare, explica que cada vez más personas buscan estilos que requieran menos tiempo de peinado pero que sigan luciendo sofisticados.

Además, los cortes por encima de los hombros permiten destacar elementos clave del rostro, como la mandíbula, los pómulos o la mirada. Para el estilista español Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, un corte corto bien diseñado puede rejuvenecer la imagen y aportar frescura, especialmente cuando se adapta a la forma del rostro y a la textura natural del cabello.