3 cortes de pelo con fleco que sí le quedan bien a las caras redondas: afinan las facciones al instante

Elegir los cortes de pelo correctos marca totalmente la diferencia en la imagen. Y cuando se trata de las caras redondas, existe la idea de que no pueden combinarse con flecos, pero en realidad sí hay varios estilos que le quedan muy bien a estas estructuras gracias a la forma en que se mimetizan con las facciones.

Flecos que sí le quedan bien a las caras redondas y se ven hermosos con cortes de pelo en tendencia 2026

Corte long bob con fleco de cortina. El corte bob es uno de los más populares entre mujeres jóvenes y mayores porque es absolutamente favorecedor para lucir una melena radiante. Hay varias versiones y una de ellas es el "long bob", que como su nombre lo dice, es un poco más largo que el clásico. Una ventaja es que estos peinados también combinan muy bien con los flequillos, especialmente con alternativas de efecto desarreglado, como lo son las "courtain bangs". Puede ir con caída recta o degrafilada. 3 cortes de pelo con fleco que le favorecen a las caras redondas|Pinterest

Capas largas con fleco degrafilado. Entre los cortes de pelo que serán tendencia en 2026, está el "butterfly cut", que se compone de varias cortinas largas que aportan volumen y movimiento a la cabellera. Esta alternativa es perfecta para afinar el rostro por la manera en que encuadra la zona de ojos y pómulos. En cuanto a los flecos que quedan bien en rostros redondeados, están las versiones degrafiladas que caen de manera natural y que es posible maximizar con herramientas de calor. Se ve lindísimo para ocasiones formales. 3 cortes de pelo con fleco que le favorecen a las caras redondas|Instagram. @sabrinacarpenter