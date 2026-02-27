Cómo peinar y cuidar el pelo corto ondulado: 5 ideas infalibles

El pelo corto ondulado se ha consolidado como uno de los estilos más versátiles, pero también es uno de los más incomprendidos en términos de cuidado. Su textura se encuentra en un punto intermedio entre lo liso y lo rizado. Por lo tanto, requiere una rutina específica para potenciar su forma natural.

Especialistas en estilismo coinciden en que el mayor error es tratar este tipo de cabello como si fuera completamente liso. "La onda necesita hidratación y una definición ligera para que se vea bonita", explica la estilista capilar chilena Lucía Arias, quien destaca la importancia de encontrar el equilibrio entre producto y técnica para lograr un acabado natural.

5 claves para peinar y cuidar el pelo corto ondulado

Aplicar productos con el cabello bien mojado : esto permite que la fibra capilar absorba mejor el producto y ayuda a definir la onda desde la raíz sin generar frizz.

: esto permite que la fibra capilar absorba mejor el producto y ayuda a definir la onda desde la raíz sin generar frizz. Trabajar por secciones y activar la onda : dividir el cabello y presionar suavemente hacia arriba (scrunch) favorece la formación natural de las ondas sin necesidad de calor excesivo.

: dividir el cabello y presionar suavemente hacia arriba (scrunch) favorece la formación natural de las ondas sin necesidad de calor excesivo. Usar productos ligeros de definición : espumas suaves o cremas livianas ayudan a mantener el movimiento sin apelmazar. El exceso de producto puede hacer que el cabello pierda volumen.

: espumas suaves o cremas livianas ayudan a mantener el movimiento sin apelmazar. El exceso de producto puede hacer que el cabello pierda volumen. Secar con difusor de forma controlada : utilizar temperatura y velocidad medias evita dañar la estructura del cabello. Además, se recomienda no tocarlo demasiado durante el secado para no desarmar la onda.

: utilizar temperatura y velocidad medias evita dañar la estructura del cabello. Además, se recomienda no tocarlo demasiado durante el secado para no desarmar la onda. Mantener cortes y cuidados regulares: lo ideal es cortar cada 6 a 8 semanas para conservar la forma. También se puede incorporar un leave-in ligero semanal para hidratar y controlar el frizz, evitando el uso frecuente de planchas.

El pelo corto ondulado necesita una rutina específica

El pelo ondulado corto no solo responde a una cuestión estética, sino también estructural. Al tener menos peso que el cabello largo, las ondas pueden perder definición con mayor facilidad si no se trabajan correctamente.

Por eso, los expertos recomiendan rutinas simples pero constantes, enfocadas en respetar su patrón natural. Lucía Arias insiste en que la clave está en no sobrecargar el cabello y permitir que se mueva con libertad.