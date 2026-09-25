6 cortes de cabello bonitos que son fáciles y rápidos de peinar

Si cada mañana tienes que elegir entre dormir unos minutos más o dedicarle más tiempo a tu arreglo personal y entre los pasos está dedicarle un extenso tiempo al cabello quizá el problema no sea tu rutina sino el corte. Un buen diseño puede hacer que el pelo tome forma con mayor facilidad y que un peinado sencillo luzca arreglado en pocos minutos.

Si eres de las que batalla diario por cómo acomodar tu cabellera déjanos decirte que existen cortes con estilos cortos y hasta opciones para quienes prefieren conservar el largo que destacan por ser prácticos, versátiles y fáciles de adaptar a diferentes tipos de cabello.

6 cortes de cabello que son fáciles de peinar

1.- Bob recto

El bob a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo de esta es una alternativa sencilla para quienes buscan un cambio de look con complicarse demasiado tiempo en el peinado ya que su estructura define y permite llevar el cabello liso, ondulado o crear unas puntas ligeramente hacia dentro.

2.- Clavicut

Otra alternativa para quienes no quieren tener un cabello demasiado corto es elegir el diseño clavícula, ya que este llega aproximadamente a la altura de la clavícula y gracias a su longitud permite que puedas crear varios peinados sin dificultad, como un recogido o sujeto el cual crea un movimiento natural.

3.- Long bob con capas

Uno de los clásicos es probar con el corte lob el cual combina la practicidad del bob con un poco más de longitud, asimismo, al añadirle capas ligeras se creará un movimiento y visualmente proyectarán un peinado de peluquería sin haber recurrido a ella.

4.- Shaggy ligero

Para quienes prefieren un estilo desenfadado, un shaggy con capas suaves puede funcionar muy bien. Su principal atractivo es que el acabado ligeramente despeinado forma parte del propio estilo, por lo que no necesita quedar perfectamente pulido.

5.- Pixie

El corte pixie es uno de los cortes más arriesgados pero más sofisticados, pero de lo que es seguro es que es una de las alternativas más cortas y puede reducir considerablemente el tiempo de arreglo. Dependiendo de la textura del cabello, puede peinarse con los dedos, darle volumen en la parte superior o llevarlo más definido

6.- Capas largas

No todas las opciones prácticas tienen que implicar cortar demasiado. Las capas largas ayudan a aportar movimiento y dimensión sin sacrificar el largo. Además, permiten llevar el cabello suelto, hacer un recogido o sujetarlo en un moño o liga rápidamente.