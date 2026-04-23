5 cortes de pelo bob que se utilizarán en el verano

El corte de pelo bob es uno de los estilos atemporales que no pasa de moda y sigue siendo uno de los más elegidos en los salones de belleza. La razón es que aporta ligereza y frescura, pero también se puede ir adaptando a distintos tipos de rostros.

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Sin dudas, el corte de pelo bob es muy versátil ya que queda bien en mujeres de todas las edades. Las jóvenes lo usan porque brinda un efecto fresco y desenfadado, en las mujeres maduras tiene un efecto rejuvenecedor. Es por esto que los salones lo siguen replicando.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo bob?

Flippy bob

Uno de los más pedidos para la temporada es el flippy bob que es muy versátil. Es una reinterpretación muy moderna del clásico bob de los 90, pero con una actitud más fresca y juguetona.

Este es un gran estilo.|Pinterest

Bob carré

Aquí nos encontramos con un clásico que se caracteriza por ser más recto y menos redondeado que queda bien en cabellos finos porque brindan densidad. La clave está en evitar capas excesivas para mantener ese efecto visual que eleva el look sin esfuerzo.

Mini bob

Llegamos al mini bob que se lleva justo a la altura de la mandíbula. Este estilo crea una línea horizontal limpia justo en el punto donde el rostro empieza a estrecharse. La línea define el contorno facial.

Es un estilo favorecedor.|Pinterest

Blunt bob (o shark bob)

Otro de los estilos más utilizados es este que se caracteriza por ser recto, limpio y con líneas definidas. Es un corte con mucha personalidad y sofisticación por lo que puedes lucir hermosa en cualquier evento.

Bob italiano

Por último, tenemos el bob italiano que roza la mandíbula y tiene una leve inclinación hacia adelante. Puede ir acompañado con un flequillo corto o suavemente arqueado, esto hace que se refuerce el aire de sofisticación.