5 cortes de pelo canoso para mujeres mayores de 50 años

Durante mucho tiempo se optó por ocultar las canas, pero ahora muchas mujeres eligen lucirlas y aceptarlas. Lejos de usar tintes para taparlas pues hay cortes que te ayudarán a que luzca de una mejor manera.

Hay estilos actuales que hacen que tus canas se ven bonitas e interesantes. Además, con un buen cuidado pues tu cabello lucirá hermoso, con movimiento, volumen y forma. Así es que te presentamos una selección de cortes de pelo.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo canoso?

Pixie estructurado

Este es un estilo corto, pero muy ganador. Aquí encuentras un estilo que rejuvenece y es muy cómodo, pero sobre todo es favorecedor para las canas ya que las hace lucir de manera elegante. Quien utiliza este cortees Jamie Lee Curtis.

Garçon largo

El corte en cuestión se destaca por su largura y volumen. Es una especie de pixie crecido y hace lucir de la mejor manera a tus canas. Sharon Stone es a quien podemos ver con este estilo que aporta capas y movimiento.

Melena midi

Aquí tenemos una melena muy rejuvenecedora que tiene largura media y mucho estilo. Es muy elegido por quienes tienen más de 50 años ya que quita años. Además, puedes lucir hermosos recogidos en cualquier momento.

Bob carré

Para la primavera una de las tendencias es el bob carré, es un corte perfecto para una melena con canas. El carré es un corte de líneas limpias y simétricas como el de Naomi Watts que como podéis ver realza sus facciones, le aporta frescura y le aporta un extra de densidad en las puntas.

Bob a la mandíbula con capas estratégicas

Por último, tenemos este estilo que tiene un gran poder rejuvenecedor. Ha sido perfectamente trabajado y adaptado a sus facciones. Se trata de una melenita corta a la altura del mentón con capas estratégicas para lograr textura, volumen y mechones que perfilan el rostro.