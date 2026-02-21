5 cortes de pelo para primavera para pieles blancas

Se acerca la primavera 2026 por lo que muchos se preparan para recibir a una de las épocas más coloridas. Como era de esperarse la moda va a cambiar y ya anuncia las nuevas tendencias en todos los ámbitos.

Para la primavera de 2026, las tendencias de cabello se inclinan hacia texturas naturales, movimiento fluido y acabados suaves que favorecen especialmente a las pieles claras al aportar luminosidad sin endurecer las facciones.

¿Cuáles serán los cortes de pelo para pieles blancas?

Si quieres recibir la primavera con un nuevo look pues tienes que tener en cuenta estas opciones geniales:

Soft Airy Bob: Este es el corte estrella de 2026. A diferencia de los bobs rectos y rígidos de años anteriores, esta versión es más ligera, con puntas suaves y capas internas que añaden volumen natural. Al caer entre la barbilla y la clavícula, enmarca el rostro aportando una elegancia moderna y sin esfuerzo.

Butterfly Cut (Corte Mariposa): Ideal para quienes prefieren mantener el largo. Se caracteriza por capas cortas en la parte superior que enmarcan el rostro y capas más largas que caen hacia los hombros, imitando el movimiento de las alas de una mariposa. Aporta mucha textura y es perfecto para resaltar los pómulos en pieles claras.

Midi con Raya al Lado: El corte de longitud media (a la altura del hombro) se actualiza en 2026 con el regreso oficial de la raya al lado. Este estilo añade elevación en la raíz y crea una caída asimétrica que rompe la palidez de la piel blanca, dándole un aire sofisticado y juvenil.

Shag de Capas Etéreas: Un estilo inspirado en los años 70 pero refinado para la primavera de 2026. Utiliza capas muy ligeras y aireadas que fluyen con facilidad. Es una excelente opción para pieles blancas porque el movimiento del cabello evita que el rostro se vea apagado, especialmente si se combina con flequillos suaves.

Bixie Texturizado: Un híbrido entre el corte pixie y el bob. Es ideal para quienes buscan un cambio más corto pero con versatilidad. En 2026, se lleva con mucha textura natural; este desorden controlado ayuda a crear sombras y relieves que hacen que la piel blanca luzca radiante en lugar de plana.

Estos estilos son muy acertados para disfrutar de la primavera donde las temperaturas comienzan a subir. Lucirás cómoda, fresca y elegante.

