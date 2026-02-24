5 cortes de pelo con capas que rejuvenecen

Elegir un buen corte de pelo es esencial para lucir de la mejor manera. La elección por supuesto va a depender de tus gustos y objetivos, por lo que si buscas verte más joven pues debes optar por las capas que estilizan las facciones, aportan movimiento y textura.

A su vez también tenemos que mencionar que las capas crean dimensión y generan un sutil efecto antiedad que hace que cualquier look se vea fresco, luminoso y moderno. Además, suavizan las líneas de expresión y creando dimensión a la melena, restando varios años sin esfuerzo y con naturalidad.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Corte mariposa

Este es un corte también conocido como “butterfly haircut” y es ideal para quienes aman el pelo largo, pero con más dinamismo. Este se caracteriza por capas largas en la parte posterior y capas más cortas al frente que enmarcan el rostro, creando un efecto lifting que suaviza las facciones.

Clavicut en capas

Aquí nos encontramos con un corte que se lleva a la altura de la clavícula, es muy elegido por lo favorecedor que es. Combina capas suaves, estiliza el cuello, afina el rostro y aporta un aire sofisticado y moderno.

Shag texturizado

Este es un corte que ha estado inspirado en los años 70, pero se ha actualizado para tener un acabado más pulido. El estilo apuesta por capas desestructuradas y textura natural que aporta frescura, rebeldía elegante y un efecto rejuvenecedor casi instantáneo.

Bob en capas

Uno de los cortes que no pasan de moda son los bob, pero si le añades capas estratégicas cambia completamente. Este estilo aporta ligereza alrededor del rostro, creando una silueta más estilizada y moderna que suaviza las facciones y estiliza el cuello.

Capas largas con flequillo

Por último, tenemos una combinación que favorece a casi todos los tipos de rostro, es esta, las capas largas aportan movimiento y el flequillo cortina enmarca suavemente las facciones, afinando mejillas y destacando los pómulos.